Mi historia empieza con la ocasión en que organizamos una pijamada con mis amigas, que no solo nos hizo pasar un buen rato, sino que terminó reforzando nuestra amistad de una forma muy especial.



Éramos seis amigas y decidimos hacer la fiesta en una de nuestras habitaciones, reservando la otra exclusivamente para dormir después de toda la diversión.



Empezamos la noche con un juego clásico, "la botella", con la opción de beso o shot. Aunque en ese momento todas nos considerábamos heterosexuales, no teníamos problema con besarnos en el juego, especialmente si era una alternativa para no tomar tanto.

Mientras continuamos jugando, platicando y bailando, un hecho curioso ocurrió. Una amiga, llamada Vale, se sentó en mis piernas. Esto no sería inusual, sin embargo, algo en la forma en que nos miramos comenzó a generar tensión.

En un punto de la noche, todas decidimos ir al cuarto donde estaban las camas para tomar fotos y relajarnos un poco. Vale, tomándome de la mano, me guió de regreso al cuarto de la fiesta. Yo me senté y ella se subió encima mío. No pude resistirme y la besé. Fue entonces que escuchamos a alguien intentando abrir la puerta. Nos asustamos terriblemente y resultó ser mi mamá, dándonos uno de los sustos más grandes de nuestras vidas.



Después del incidente, decidimos volver a donde estaban nuestras amigas y continuar con la fiesta. Aunque la situación entre Vale y yo había quedado sin resolver, seguimos divirtiéndonos y bailando. Pero la tensión entre nosotras no desapareció, estaba ahí mientras bailábamos, mientras nos mirábamos.



Luego de horas de diversión y con los primeros rayos del sol a punto de asomarse, decidimos ir a dormir. Eramos seis amigas y tres camas, así que tuvimos que escoger parejas para dormir. Sabiendo que habíamos estado bebiendo y temiendo posibles arrepentimientos, decidí no dormir con Vale.



Mientras mi pareja y yo estábamos acostadas, sin poder dormir y mirando nuestros celulares, Vale se metió en nuestra cama. En medio de la penumbra, mientras la otra chica estaba absorta en su celular, Vale y yo comenzamos a coquetear y yo empecé a acariciar su abdomen bajo las sábanas.



Era obvio que estábamos tratando de disimular, pero mi autocontrol se esfumó y dejé que mis manos continuaran explorando. Yo ahí ya notaba su respiración. Sin embargo, llegó un punto en que ya no pudimos disimular más y decidimos que era mejor dormir. Así que Vale volvió a su cama y finalmente pudimos conciliar el sueño.



A la mañana siguiente, no se habló del tema. Aunque fue un evento que cambió mi perspectiva, nos limitamos a actuar como si nada hubiera pasado. Así concluyó la historia de la pijamada que reforzó nuestra amistad y donde, además, me di cuenta de que me atraían las mujeres.

