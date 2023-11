La pesadilla de Clara Chía: ¿teme que Shakira y Piqué se reconcilien?

La ex relación de Shakira y Gerard Piqué no ha dejado de encabezar los titulares de los medios nacionales e internacionales, pues constantemente ocurren diferentes eventos que se vuelven tendencia en redes sociales.



En esta ocasión, la industria del entretenimiento se interesó por el rumor de que, supuestamente, Clara Chía estaría preocupada de la posibilidad de que Shakira y Piqué volvieran a unir sus vidas.

Este rumor se creó en el corto paso que tuvo la barranquillera por España para resolver su situación legal con la Fiscalía. De acuerdo con diferentes medios europeos, la expareja se encontró para que sus hijos pudieran pasar un tiempo con su padre.



(Lea también: Shakira salda cuentas, se va feliz de España, y Gerard Piqué saca provecho).



“Llegó a la que había sido su casa durante muchísimos años junto a Gerard Piqué y sus hijos: lo hizo con una furgoneta con los cristales tintados, entrando en el garaje y evitando a la prensa lo más rápido posible. Más tarde entraba Gerard Piqué en acción: llegaba en su coche para recoger a sus hijos”, comentó 'El periódico'.



Según el mismo medio, este encuentro entre Shakira y Piqué habría generado inseguridades en Clara Chía, pues ahora tendría celos por lo bien que se están llevando por sus hijos.

“Ahora hablan entre ellos, no era así hasta el momento. Recurrían siempre a los abogados para fijar el día que viajaban con papá o se quedaban en Miami con mamá, era de locos. Se ponen de acuerdo entre sí o con sus familiares y tratan estos detalles con cierta tranquilidad”, aseguró 'Informalia'.



Por esta razón, Clara Chía no estaría contenta, pues el mismo medio de comunicación agregó: “no le gusta este acercamiento entre Shakira y Piqué. Las cosas se han arreglado entre ellos y teme que por Milan y Sasha puedan volver y darse una segunda oportunidad, como ya sucedió cuando el todavía futbolista engañó a la cantante con la estudiante”.



(Lea también: Shakira: Lili Melgar revela si realmente ella destapó la ‘infidelidad’ de Gerard Piqué).

Shakira llega a un acuerdo con Fiscalía de España y pagará una multa por fraude fiscal



Shakira admitió ante la Justicia de España su fraude fiscal de 14,5 millones de euros entre 2012 y 2013, y ratificó un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones particulares, evitando así llegar a un juicio.



“Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Mis abogados estaban convencidos de que teníamos un juicio ganador. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión”, dijo Shakira en un comunicado.



Asimismo, agregó: "Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras, sin poder disfrutar de mi carrera y las cosas que me gustan, o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante. He llegado a la conclusión de que no es triunfo ganar si el precio es que te roben tantos años de tu vida".

Por su parte, el abogado de Shakira, Pau Molins, en un entrevista comentó que el enamoramiento de Shakira por Piqué le salió muy costoso.



"El enamoramiento de Shakira le ha costado 120 millones de euros. Si se hubiera enamorado de Sergio Ramos, que era jugador del Real Madrid y vivía en Sevilla, y no de Gerard Piqué, le hubiera salido mucho más barato", expresó el abogado a la cadena radial.



Por último, Molins subrayó la inocencia de Shakira y mencionó la complejidad de determinar dónde debe pagar impuestos un artista que realiza giras internacionales en 74 países.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

La niñera de los hijos de Shakira respondió a lo que todos querían saber sobre Piqué

La dramática predicción de Niño Prodigio sobre la suegra de Shakira

Los divertidos memes del acuerdo de Shakira por evasión de impuestos en España