Érika Zapata, la reconocida periodista de Noticias Caracol, reveló que está muy triste, pues en el último mes la han intentado robar diez veces.



Así lo comentó en su cuenta de Twitter, dónde la reportera tiene más de diez mil seguidores.



"Me la pasaba andando por la calle como si nada y ya en el último mes me han intentado atracar 10 veces. En unas me he librado porque corro y en otras, me meto a establecimientos comerciales. Hay gente que lo reconoce a uno para bien y otros que aprovechan para mal", escribió la reportera paisa que se ha vuelto tendencia por su particular forma de dar las noticias.



Según contó, las personas se le acercan a pedirle fotos y tratan de hurtarla.

Estoy triste. Me la pasaba andando por la calle como si nada y ya en el último mes me han intentado atracar 10 veces. En unas me he librado porque corro y en otras, me meto a establecimientos comerciales. Hay gente que lo reconoce a uno para bien y otros que aprovechan para mal. — Érika Zapata (@ericayasmin4) April 16, 2023

Entre los comentarios, varios internautas le han dicho que por haberse convertido en una figura pública debe estar más atenta, pues se ha convertido en un blanco para los delincuentes.

En varias ocasiones, Zapata ha estado en este tipo de situaciones. Por ejemplo, en junio de 2021 hizo una publicación en su cuenta de Instagram contando como escapó de un delincuente.



"Un 'man' dizque a atracarme. Ni me olió con el pique que metí. Lo dejé viendo un chispero. Nadie se roba mi bolso de chancera en mi presencia", escribió Zapata.



Varios internautas la felicitaron por su valentía y por tomarse el incidente con el toque de humor que la ha caracterizado.

