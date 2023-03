El nombre de Érika Zapata es bien conocido a nivel nacional. La periodista, quien vive en el corregimiento de Santa Elena, al oriente de Medellín, ha creado su propio sello utilizando frases al aire como “Las personas parecían pollos en un galpón”, “Hay gran afluencia de personas, mero gentío” y “Unas personas desesperadas por esperar y otras estirando trompa”.



Aunque eso ha despertado comentarios divididos, la realidad es que son más las personas que la admiran por su historia de superación y autenticidad.

Precisamente, la mujer ha adquirido tanta popularidad que ya asiste a distintos programas y estaciones radiales para ser entrevistada, no entrevistadora, y en su más reciente paso por Tropicana dio unas declaraciones que sorprendieron a más de uno.



“La gente no lo cree, pero nunca he tenido intimidad”, dijo en medio de risas nerviosas. “Por eso he evitado tener novio, porque yo digo ‘cuando me sienta preparada, cuando me sienta segura’”.

La razón es que a sus 27 años dice no haber encontrado una persona que la valore lo suficiente, pero no descarta que suceda más adelante.



¿Cuál es su tipo de hombre ideal?

Hace menos de dos meses Érika Zapata apareció en la misma estación y contó que su adolescencia se vio marcada por una gran decepción. El único chico que le gustó quemó una carta que ella con mucho cariño había escrito y, no contento con eso, besó a otra mujer delante suyo.



Hoy en día tiene muy claro que tampoco se conformará con cualquier persona: “Tal vez tengo varios pretendientes cuando vamos a las fincas, como yo hago el programa que se llama la ‘Finca de Hoy’, pero no me ha salido así una pinta bacana. Yo no apoyo el talento local, me gusta así, por ejemplo, el que hace la película ‘365 Días’”, dijo refiriéndose al actor italiano Michele Morrone.

