‘Padres e Hijos’ es una de las telenovelas más recordadas de la televisión colombiana, pues duró 16 años al aire. Su primer capítulo se transmitió en el 15 de marzo de 1993 y finalizó 21 de agosto de 2009. Esto hizo que varios de los actores crecieran frente a las cámaras, como es el caso de Valeria Celis, quien interpretó a ‘María’ la pequeña de la familia Franco.

‘María’ quien lucía el pelo corto y tenía una carita tierna, enterneció a los televidentes, quienes todavía se acuerdan de ella y se preguntan cómo luciera actualmente, pues desde que se transmitió el último capítulo de la novela no se ha vuelto a saber nada de ella.



En el 2019, Valeria Celis fue entrevistada por el programa de chismes ‘La Red’ y ahí aseguró que ella llegó al programa cuando tenía dos meses. “Mi mamá tenía un amigo donde trabaja y él era como de producción. Entonces él le dijo que necesitaban una niña y yo, pues tenía dos meses, entonces decidido llevarme y era la más calmadita de todos, entonces por eso me aceptaron”, comentó.



(Lea también: Empleado que no ha trabajado por 15 años demanda a empresa por no subirle el sueldo).

Asimismo, reveló que en set de grabación dio sus primeros pasos y también sus primeras palabras. “Fue como crecer en otro lugar, pero fue como una familia también para mí”, afirmó.



Celis le contó al programa de chismes que disfrutó mucho estar en la novela y la fama que le trajo: “Me gustaba mucho la atención que producía la fama. Por ejemplo, en el colegio todos sabían que yo era ‘María’ de ‘Padres e hijos’ y en la calle todos me reconocían. Era algo divertido”.

También reveló que fue una gran experiencia, sin embargo, cuando fue creciendo su gusto por la actuación quedó a un lado y se enfocó en sus estudios. Desde el 2015, se encuentra radicada en los Estados Unidos, donde terminó su colegio. Según la prensa nacional, la joven estudió Negocios Internacionales y busca que se le abran en ese país para seguir creciendo en su vida.



(Siga leyendo: Un colegio enseña a alumnos a planchar y a usar licuadoras; en redes lo aplauden).



En la entrevista, también aseguró que no descarta la posibilidad de volver a actuar y no sabe si en un futuro pida trabajo en Hollywood y se vuelva toda una estrella. Actualmente, Valeria tiene 23 años, y por lo que se puede ver en su cuenta de Instagram sigue viviendo en Estados Unidos y disfruta de conocer varios lugares del mundo.

Famosos que hicieron parte de Padres e hijos

Por esta telenovela pasaron muchos actores que hoy en día se han vuelto estrellas del cine y la televisión, algunos de ellos son: Manolo Cardona, Camila Zuluaga, Lina Tejeiro y Diego Cadavid.



En el caso de Cardona, su carrera se ha vuelto extremadamente exitosa, pues ha tenido un gran reconocimiento e incluso ha llegado a actuar en diferentes películas de Hollywood y en Netflix.



Por su parte, Camila Zuluaga enfocó su carrera al periodismo y llegó a estar en el programa la 'W', donde compartió programa con en el reconocido locutor Julio Sánchez. En cambio, Lina Tejeiro sigue siendo una de las actrices más reconocidas del país, pues no ha dejado de participar en proyectos nacionales. Incluso, hoy en día también está enfocada a las redes sociales e Instagram ya acumula más de 9 millones de seguidores.



Por último, Diego Cadavid también ha actuado en diferentes novelas nacionales y es el baterista de la famosa banda 'The Mills'.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Hija de Darío Gómez reveló por qué su madre nunca quiso volver con él

Esta sí es La bichota: Karol G celebra fotos de revista Elle sin retoques ni photoshop

Epa Colombia y su amiga casi pierden la vida en un ‘kayak’: ‘Sentí cómo me ahogaba’