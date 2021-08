Así es la pequeña casa prefabricada en la que vive Elon Musk

Elon Musk, quien es dueño de SpaceX, una de las agencias espaciales más importantes del mundo, vive ahora en una casa plegable de 37 metros cuadrados, similar a un contenedor de carga marítima.



El dueño de 'Tesla Motors' ha sido tendencia en los últimos días por revelar que ha vendido todas sus propiedades porque quiere tener el dinero suficiente para realizar sus viajes a Marte. Además, se le ha criticado por pagar pocos impuestos fiscales teniendo en cuenta su ostentoso estilo de vida, según lo dicho por 'The New York Times'.



Su última casa fue vendida recientemente por un valor de 37 millones de dólares (142 mil millones de pesos colombianos) .



Lo que sorprende es que Musk quiera vivir de una manera más austera mientras sigue pensando planes para el futuro de sus empresas. No es fortuito que el modelo de vivienda en la que habita le haya gustado para pasar los días junto a su familia puesto que se ha especulado en algunos medios que este modelo se podría utilizar para las viviendas de los primeros colonizadores en Marte y la luna.



‘Boxabl’ es una compañía encargada de la realización de casas prefabricadas, la cual se encargó de la construcción y diseño del nuevo hogar del empresario en uno de sus diseños.



Con un precio de 50.000 dólares (193 millones de pesos colombianos), los diseños de esta marca buscan innovar en la habitabilidad de los lugares con viviendas capaces de ser movibles y armables en un solo día.



“La misión de Boxabl es reducir significativamente el costo de la propiedad de vivienda para todos. Obsesivamente diseñado con los más altos estándares de calidad, resistencia y sostenibilidad para durar generaciones”, afirmó Paolo Tiramani, director ejecutivo de la empresa en la página oficial de la ‘Boxabl’.

‘Casita’, como nombraron en español los diseñadores del proyecto, construyeron una casa para Musk de 6x6 metros con tres metros de altura e incorporada con refrigerador, estufa, baño, cocina y otras particularidades hogareñas.



Además, son construidas con materiales como el hormigón, espuma EPS y acero, insumos que no se degradan, por lo que se prevé una durabilidad de décadas.



Para adquirir una casa de estas se puede ingresar a la pagina oficial de la empresa y allí hacer la reserva de la compra. Son cupos limitados, pues desde que se conoció que Musk vivía en este modelo, las ventas se dispararon.

