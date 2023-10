La peligrosa dieta que realiza Melissa Martínez: 'Me puedo desmayar'

La presentadora Melissa Martínez ha dado de qué hablar después de revelar la nueva dieta que está siguiendo.



Durante el programa 'El VBar' de Caracol, la soledeña comentó que llevaba cerca de 19 horas sin comer.

"Lo último lo comí ayer a las 8:00 p. m. ¿Cuántas llevo?... Ahorita me desmayo aquí", comentó Martínez entre risas y procedió a detallar el régimen que estaba probando.

"Yo no he almorzado, ni he desayunado, estoy haciendo el ayuno intermitente", dijo.



Sin embargo, la respuesta de sus colegas en cabina y de los oyentes no fue la que esperaba, pues la cuestionaron en vivo.



"Espere un par de días a ver cómo me siento, apenas estoy arrancando hoy. Eso dura 16 horas más o menos", argumentó.

"No entiendo usted por qué hace eso, eso es más inentendible que la roja que no dio Roldán", le dijo Gabriel Meluk.



Incluso, una oyente que se identificó como una doctora de nombre Marcela le recomendó no hacer eso. "Es antinatural, es pura estrategia comercial", mencionó.



Y Meluk de nuevo intervino señalando que "hay mucha gente que se vuelve rica diciéndole a la gente que le vende las dietas para bajar de peso".

Ante los comentarios, Martínez aseguró que ya había comido una barrita energética. "Se acabó el ayuno. Todos me escribieron preguntándome", señaló.

Los riesgos del ayuno intermitente

El ayuno intermitente consiste en reducir el número de comidas al día, presumiblemente a solo 3, haciendo así un ayuno de entre 8 a 10 horas. Hay quienes pueden llegar a practicarlo hasta 12, o incluso 18.



Durante el tiempo de ayuno, los niveles de glucosa de nuestra sangre descienden progresivamente. Esto obliga al cuerpo a movilizar grasa desde el tejido adiposo, precisamente para reservar parte de esa glucosa.



Además, fuerza a activar procesos metabólicos que aseguren el mantenimiento de los niveles sanguíneos de este monosacárido, usando las reservas del organismo y obligando a su generación.



Numerosas investigaciones ponen de manifiesto cómo estos ayunos intermitentes son eficaces para la pérdida de peso. ¿Por qué? Porque fuerzan al organismo a movilizar y usar las grasas desde el tejido adiposo.



Asimismo, también se asocian con un buen manejo de los niveles de glucosa en sangre. Mantenerlos en valores reducidos, como cabe esperar, ayuda a un mejor estado de la glucosa en sangre.

Y aunque es cierto que las investigaciones muestran que el ayuno intermitente puede ser una buena solución para problemas actuales como el sobrepeso, la obesidad o la diabetes, la información es escasa. Además, los estudios no siempre se llevan a cabo en las mejores condiciones. Al menos desde un punto de vista científico.



Por otra parte, otras investigaciones señalan que comer tras un ayuno similar puede provocar desequilibrios hormonales (en concreto de la insulina) y de los niveles de glucosa durante las horas posteriores a la comida. Poco se sabe del posible efecto de estas desregulaciones a largo plazo.



El ayuno intermitente se contrapone con las recomendaciones emitidas por los organismos oficiales en materia de nutrición. Una de sus propuestas es realizar cinco ingestas al día basadas en una dieta equilibrada, con un reparto y contenido calórico adecuado.



Es más, diversos estudios ponen de manifiesto cómo la falta del desayuno en niños escolares (una forma de ayuno, en definitiva) se asocia con un menor rendimiento académico.

