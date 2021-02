‘Pleasure’, la película porno ‘realista’ que fue aclamada en Sundance

El Festival de Cine de Sundance es un evento que, desde 1978, reúne a la industria cinematográfica independiente del mundo. Cada año la organización realiza estrenos de películas, charlas y exhibiciones y, por supuesto, este 2021 no fue la excepción.



A pesar de la pandemia del nuevo coronavirus la organización diseñó una plataforma para que todos los amantes del cine pudieran participar del festival y se deleitaran con los mejores largometrajes.



(Lea también: ‘Asesinas de Snapchat’: qué hicieron y por qué no revelan sus nombres).

Una de las grandes sorpresas del encuentro fue 'Pleasure', un drama que ahonda en la industria del porno gracias a su personaje principal Bella Cherry una joven sueca, de 19 años, que viaja a Los Ángeles, EE. UU., para convertirse en una reconocida estrella del contenido para adultos.



La creadora de esta innovadora obra, la directora Ninja Thyberg, ha estado interesada en el tema de la pornografía desde hace varios años. Pero fue en una clase de estudios de género en la universidad que se inspiró para desarrollar 'Pleasure'.



En entrevista con 'Daily Beast' la cineasta habló de la película, de su visión frente a la industria pornográfica y de los estigmas y estereotipos que aún persisten a la hora de hablar de porno.



(De interés: Zach Sobiech: la historia del joven con cáncer que conmovió al mundo).



“Todavía estamos en una cultura que tiene dificultades para respetar lo suficiente a las trabajadoras sexuales como para convertirlas en protagonistas. Por lo general, las trabajadoras sexuales son las víctimas y mueren ”, aseguró Thyberg.



Basada en esta idea decidió investigar el mundo detrás de lo que se ve en la pantalla de una película para adultos. Entrevistó a muchas personas que trabajan en la industria y, de a poco, logró ser parte de esa comunidad, de tal forma que entendió su estilo de vida e idiosincrasia.



"Para tomarlos lo suficientemente en serio como para convertirlos en el protagonista de la historia, es necesario respetarlos, y eso sigue siendo demasiado difícil para mucha gente", resaltó.



(Le sugerimos: Los beneficios en el sexo de la posición ‘broche de oro’).

El elenco

La nómina del metraje está compuesta en su totalidad, a excepción de la protagonista, por actores porno o personas relacionadas con la industria. Pues, según Thyberg, en el casting resaltaban por la naturalidad de su interpretación.



Pero la elección del personaje principal fue totalmente diferente, entre 2 mil jóvenes que adicionaron fue Sofia Kappel, una joven sin experiencia en el mundo de la actuación, quien se llevó el papel.

(¿Nos lee desde la App? Encuentre la imagen de Sofía Kappel aquí).



"Había estado buscando al personaje principal durante un año y medio, pero no pude encontrar a la indicada. Todos pensaron que solo estaba persiguiendo fantasmas, que quería una persona de fantasía que no existía. Pero cuando Sofía entró en la habitación, fue como un cuento de hadas", contó Thyberg sobre la elección de Kappel a la revista 'Variety'.



(Además: ‘Sexting’ y ‘grooming’: qué son y por qué hay que tener cuidado).

La película

El filme cuenta cómo Bella Cherry (Sofia Kappel), una mujer que disfruta el sexo y el exhibicionismo, incursiona en las películas para adultos y desde allí empieza a explorar su sexualidad.



Sin embargo, así como experimenta en sus escenas momentos de placer, también vive experiencias incómodas y desagradables. Una de ellas es cuando cuando el equipo de trabajo la presiona para grabar escenas fuertes con dos hombres y la amenazan con no pagarle ni a ella ni a sus compañeros.



Al respecto Thyberg explicó que esa fue su forma de mostrar a la audiencia cómo esta industria, en ocasiones, somete a la mujer a tomar decisiones difíciles.



(Le puede interesar: Tenga cuidado: reto viral en TikTok es usado para violar su privacidad).



“Legalmente, en realidad no la están violando. Legalmente, ella está consintiendo. Pero moralmente, es obvio que no está consintiendo, a pesar de que pronuncia la palabra 'sí' (...) Todo este sistema de alguna manera hace las cosas realmente difíciles para las mujeres. Las mujeres tienen toda la responsabilidad de que no se traspasen sus fronteras y nadie más asume ninguna responsabilidad", explicó la directora a 'Daily Beast'.



En este sentido, también responsabilizó a los consumidores, especialmente a quienes tienen preferencias por la pornografía degradante.



Además, señaló que desde su percepción la película no es más que la recreación de la actualidad, pues la mayor parte de las escenas son historias que ella conoció cuando asistió a los sets de grabación porno.



(Le recomendamos: ¿Cómo son los ciclos hormonales en los hombres?).



“Para mí, no es tanto una película sobre pornografía como sobre ser una mujer en la sociedad actual", afirmó.



Asimismo destacó que aunque trató de mostrar los diferentes escenarios del mundo de la pornografía, existen personas que solo se basan en lo negativo al momento de hablar sobre su película.



"Era importante para mí no solo mostrar los lados negativos. Traté de mostrar diferentes aspectos y lados, pero (...) los aspectos abusivos parecen eclipsar la película, de alguna manera. Es una pena", lamentó.



(En video: Aleida habla de sexo y de llegar a EL TIEMPO).



Sin embargo, ´Pleasure' fue galardonado con el sello de Selección Oficial del Festival de Cine de Cannes 2020 y durante su presentación en Sundance muchos lo catalogaron como un filme con un tinte documental que sabe combinar los acontecimientos de la vida cotidiana de su protagonista con las realidades de la industria pornográfica.



Tendencias EL TIEMPO