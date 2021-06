La pelea entre La Liendra y Yeferson Cossio por un concurso en redes

El ‘influencer’ Mauricio Gómez, conocido en redes sociales como La Liendra, y el creador de contenido Yeferson Cossio, recordado por ponerse unos implantes de senos tras perder una apuesta, protagonizaron una pelea en redes sociales.



Todo comenzó por un concurso que consiste en vender cupos para subir seguidores en Instagram. Es decir, quien desee aumentar su popularidad en dicha red social puede comprarle un cupo a alguno de los dos influenciadores digitales. Al parecer, esto ha sido motivo de 'competencia' entre ambos famosos.



La Liendra, quien recientemente fue noticia al protagonizar una pelea la en pleno centro de esquí de Dubái (Emiratos Árabes Unidos), fue quien habría comenzado a enviarle pullas a Yeferson Cossio después de que un seguidor le preguntara porque comprarle un cupo a él y no a otro influenciador.



“Yo le voy a dar un contrato firmado por mí y por mi equipo de trabajo por si yo le llegó a fallar usted vaya y me demande legalmente. Yo me reconozco por mi trabajo, te vamos a cumplir con lo que es, no es cantidad es calidad. No trabajamos por dinero, sino porque usted quede contento”, dijo en una historia de Instagram, red social en la que tiene más de 6 millones de seguidores.



También indicó que él no se volvió famoso de la noche a la mañana sino que ha trabajado durante más de 3 años para estar donde está. A su vez, dijo que no ha tenido que "hacer nada loco" para ser reconocido sino que, por el contrario, se la ha 'guerreado'.



Por su parte, Yeferson Cossio, quien tiene más de 5,3 millones de seguidores en la misma red social, se sintió aludido y respondió. “Yo también estaría ardido si llevo seis o siete años dándole a esto y llega un bobo que en un año y medio me destrona. Yo soy el que más seguidores tiene si nos ponemos a contar todas las otras redes”, expresó.



También señaló indirectamente a La Liendra de ser responsable de que le cerraran la cuenta a su hermana Cintia Cossio, a Luisa Castro y a Yina Calderón.



"Yo sé que hay ciertas personitas que están mandando a cerrar cuentas como lo fue la de Castro, la de mi hermanita o la de Yina Calderón. Lo han intentado con la mía que está blindada. El sorteo no me lo van a borrar", dijo en sus historias de Instagram,



Finalmente aclaró que las prótesis de senos que se puso solo le dieron 300 mil seguidores, invitó a las personas que quieran adquirir un cupo con él a revisar sus métricas e insinuó que La Liendra le había "llorado" pidiéndole ayuda.



La respuesta de La Liendra a las indirectas de Yeferson Cossio. Foto: Captura de pantalla

Por su parte, La Liendra decidió compartir un mensaje en su cuenta de Instagram en respuesta a las declaraciones de Cossio. En este le pidió perdón "si se sintió ofendido" y aclaró que sus declaraciones no fueron contra él ya que no mencionó ningún nombre y en este momento en Colombia se están "vendiendo más de 7 concursos".



También aclaró que no tiene nada que ver con el cierre de la cuenta de nadie. "No tengo tiempo libre como para estar atacando las cuentas de otros influenciadores y mucho menos tengo el poder de cerrarlas (..) si tú rompes las reglas de Instagram ellos actúan", indicó.



Finalmente dijo que había hablado directamente con Cossio, quien, según él, le dijo que había hablado con "la cabeza caliente" y ya se encontraban en buenos términos.



