La pelea de Yina Calderón en Montería: le jalaron el pelo y le lanzaron una cerveza

La opita Yina Calderón es recordada por su participación en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, un concurso de televisión en el que diviesos artistas mostraban su talento para la actuación y a su vez tenían que convivir con sus compañeros.

Desde ese entonces, la ‘influencer’ ha generado diversas polémicas por la manera en la que se expresa, sus opiniones con respecto a otras personas de la farándula colombiana e incluso por su vestuario y los diferentes cambios físicos que ha tenido.

Actualmente, Yina Calderón está enfocada en crear una carrera artística, pero no como actriz, sino como dj del género de la guaracha, por lo que se presenta en diferentes puntos del país.

Recientemente, la creadora de contenido publicó un par de videos en cuenta de Instagram en los que dejó ver que durante uno de sus ‘shows’ en vivo, un hombre la agredió con una bebida alcohólica.

Yina Calderón fue agredida durante una de sus presentaciones



El 16 de marzo Yina Calderón explicó mediante un metraje que un hombre le lanzó el líquido de una cerveza directamente a los ojos, luego le tiró la botella de vidrio en la cara y le jaló el pelo, quitándole las extensiones que tenía puestas.

El hecho ocurrió en Montería, después de brindarle su 'set' de guaracha a los presentes y en el momento en el que fue agredida se generó una gran discusión entre las personas que la acompañaban, la artista y el sujeto.

“Me parece indignante lo que pasó en Montería, cómo es posible que me quitaron el pelo, me pegaron, de todo. De verdad que no vuelvo a Montería, o sea, di mi mejor ‘show’ y cuando me di cuenta una (persona) me mechoneó”, expresó Yina Calderón.

Luego dejó ver un fragmento de todo lo que había sucedido, puesto que su equipo de trabajo logró captar todo lo sucedido. En el metraje se le ve a la dj pasando por lo que parece ser una discoteca y de repente es atacada e insultada por el hombre.

“Yo nunca me había sentido tan triste, me da vergüenza Córdoba porque yo vine con mi mejor ‘show’, vine por primera vez, vine con mi hermana. Di lo mejor de mí cuando me arranca el cabello, no sé ni dónde está mi pelo”, continuó la creadora de contenido.

“Mi hermana ni quiere volver, no queremos volver a Córdoba, a mí me cae mal Ana del Castillo, Andrea Valdiri y Aida Merlano, pero no por ello voy a atacar a la gente que las apoya, yo nunca pensé que el problema de redes pudiera transcender a este nivel”, concluyó la artista.

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

