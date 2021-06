La pelea de gremio de los odontólogos con don Jediondo

Esta semana, el Círculo Empresarial Odontológico (CEO) expidió un comunicado en el que se le hace un llamado de atención al humorista Pedro Antonio González, conocido como Don Jediondo, argumentando que pacientes que utilizan prótesis dentales han manifestado que el humor del comediante "afecta su salud emocional".

“En muchos consultorios odontológicos ha habido numerosas quejas de pacientes que utilizan prótesis dentales, por la ridiculización y afectación de la salud mental a la que se han visto expuestos por los shows del humorista Don Jediondo. Como bien es sabido, la población desdentada en Colombia es muy alta: son miles de pacientes que utilizan prótesis.”, explicó Ciro Garnica, presidente del CEO, en el comunicado.



El CEO también solicitó al Tribunal de Ética Odontológica que permita “garantizar las buenas prácticas de los odontólogos y actualice su normatividad”.



“Se quejan muchos pacientes y odontólogos, entre otros, por tratamientos no efectuados de manera correcta. El llamado al Tribunal de Ética es para actualizarse, porque hay medidas que vienen de mucho tiempo atrás y realmente ya no concuerdan con la actualidad. Hoy, tenemos muchos avances en tecnología aplicada a la odontología”, enfatizó Garnica en la misiva.



Este medio intentó comunicarse con Pedro González, pero no obtuvo respuesta por parte del comediante frente a lo expuesto por el CEO.



ELTIEMPO.COM

