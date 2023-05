Éric Cantoná es un exfutbolista francés que actualmente tiene 57 años. Durante su carrera deportiva, Cantoná estuvo en varios clubes franceses y el Manchester United de Inglaterra, donde anotó 82 goles, jugó 185 partidos y ganó nueve títulos entre 1992 y 1998, año en el que oficializó su retiro.

El evento más reconocido del también actor durante su estadía en el Manchester United ocurrió el 25 de enero de 1995, cuando en un encuentro con el Crystal Palace de Londres, Inglaterra, el francés en respuesta a un ataque de xenofobia le pegó una patada a un hincha.

También puede leer: El racismo, la dura e incurable enfermedad del fútbol actual

Este partido fue un encuentro deportivo muy polémico, pues a Cantoná le estaban pegando más de lo normal, por lo que no dudó en quejarse con los jueces del partido indicando: “¿No hay tarjetas amarillas?”.



Minutos más tarde, el árbitro, Alan Wilkie, le enseñó que si había tarjetas amarillas, amonestando al jugador con una de ellas. Minutos más tarde, el francés fue expulsado del campo de fútbol por agredir a Richard Shaw, en la primera parte del segundo tiempo.

Le puede interesar: Real Madrid, con Linda Caicedo, a la final de la Copa de la Reina

Facebook Twitter Linkedin

Eric Cantona, a lo largo de su carrera, disputó 264 encuentros y anotó 111 goles. Foto: Archivo EL TIEMPO - AFP

Una vez fuera de la cancha y mientras caminaba hacia el camerino escuchó unas palabras que lo hicieron reaccionar, un fanático le dijo: “Ándate a Francia, ****** francés”. El hincha fue identificado como Matthew Simmons. Había bajado varios escalones y estaba sobre el campo de juego, por lo que Cantoná no lo dudó dos veces y le lanzó una patada que se convirtió en uno de los hechos más recordados del fútbol europeo.

Los medios de comunicación titularon el hecho como ‘la patada voladora de Cantoná’, quien en varias ocasiones se ha referido al tema indicando que: “patear a un fascista no se saborea todos los días; me arrepiento de no haberle pegado más fuerte”.

Lea también: Denuncia de racismo de Hugo Rodallega hace eco en la Conmebol: abren expediente

“Si hubiera conocido a ese tipo otro día, las cosas podrían haber sucedido de manera muy diferente, incluso si hubiera dicho exactamente lo mismo. La vida es así de extraña”, haciendo referencia a que si la circunstancia hubiera sido otra, tal vez no hubiera reaccionado así.

Eric Cantona, polémica historia de un mito del fútbol francés



ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Video: así fue el sentido apoyo que recibió Vinicius tras los insultos racistas

Messi llevará su talento a la 'pantalla chica', debutará como actor en importante serie

Dani Alves, contra la pared: revelan video oficial de la supuesta violación