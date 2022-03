La concursante del Miss Universo 2018, la venezolana – chilena Andrea Díaz, quien es modelo y periodista, mostró mediante sus redes sociales que un procedimiento estético al que se sometió, no salió como esperaba.



Miss Universo es el certamen de belleza más importante del mundo y las reinas se esfuerzan y trabajan duro para lograr ganar la corona. Muchas se someten a dietas o realizan mucho ejercicio para lograr una apariencia deseada. Sin embargo, otras optan por el quirófano.

Andrea Díaz nació en Venezuela y desde muy pequeña se mudo a Chile. Con el paso del tiempo y su amor por los dos países, decidió obtener la doble nacionalidad. En el Miss Universo de 2018 fue la representante de Chile.



En ese entonces, Díaz, durante las entrevistas del certamen, confesó que se sentía muy feliz de representar a Chile. “Es el país que me vio crecer y hace años me recibió con los brazos abiertos”, comentó.



La joven sorprendió a todos los televidentes con su increíble belleza, ya que tenía un hermoso rostro y un cuerpo voluptuoso que llama la atención.

Sufrió quemaduras con ácido en sus mejillas. Foto: Instagram @andruwdiaz

En este concurso también reveló que años antes se había sometido a un procedimiento estético que le había dejado varias quemaduras en su rostro.



“Fui por algo rutinario y volví a mi casa devastada, con mi cara quemada con ácido. Claro que se derrumbaron todos mis sueños”, recordó Díaz en Miss Universo. Además, sentía que ningún país quería ser representado por una chica con el rostro quemado.



Debido a este mal procedimiento, Andrea duró casi un año y medio con miedo de salir de su hogar, ya que sufrió un gran dolor y no se sentía segura con sí misma. Con el tiempo, sus heridas comenzaron a sanar y recobró su confianza.



Aunque no fue la ganadora del Miss Universo, ella asegura que ha sido uno de los momentos más felices de su vida.

Pensó que sus sueños se habían derrumbado. Foto: Instagram @andruwdiaz

