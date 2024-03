La pareja de 100 y 96 años que tendrá un matrimonio de ensueño, ¿cómo lo lograron?

tienen 100 y 96 años respectivamente. Tras conocerse hace solo algunos años, ya pasadas las nueve décadas de vida de ambos, formaron una relación y se casarán en junio. Además de una tierna historia de amor en donde ambos demuestran sentimientos muy fuertes hacia la otra persona, también revelaron cuál es el secreto del éxito de la pareja. Harold Terens y Jeanne Swerlin. Tras conocerse hace solo algunos años, ya pasadas las nueve décadas de vida de ambos, formaron una relación y se casarán en junio. Además de una tierna historia de amor en donde ambos demuestran sentimientos muy fuertes hacia la otra persona, también

Dentro de las historias de amor, siempre existen roces o diferencias en la vida diaria. Más allá del cariño que exista entre las personas, se deben buscar formas de sortear los conflictos y arribar a soluciones que fomenten la armonía y el crecimiento de la pareja . En ese sentido, llamó la atención de este caso, en el que dos adultos mayores se conocieron a una avanzada edad y formaron un vínculo que parece inquebrantable.

Terens y Swerlin se dieron la chance de una cita hace poco más de dos años. Luego de que ambos enviudaran y tras un largo recorrido, no sintieron una conexión en la primera ocasión y pensaron que ya no habría más encuentros, según relataron ambos a CNBC. Sin embargo, tras insistencia de amistades le dieron una segunda chance al amor.

Desde ese nuevo encuentro, manifestaron que se enamoraron y que tuvieron sensaciones indescriptibles. A partir de allí, no dudaron en avanzar en la relación y formaron un vínculo que conmovió a su familia y que trajo mucha alegría. A partir del amor que se presentó y de cómo avanzó la situación, tomaron la decisión de casarse y la boda se realizará en junio en Francia.

La pareja se casará en junio y habló sobre la clave de su relación. Foto:Gentileza CNBC

Evitar el estrés, el secreto de la pareja de 100 y 96 años

En diálogo con el mencionado medio, Terens no dudó en contar cuál es el secreto no solo de la pareja, sino también del bienestar a su edad. Según sus declaraciones, lo importante es "minimizar el estrés". En ese sentido, relató la situación de que, por ejemplo, no se dejan frustrar por un día de lluvia si tenían planes al aire libre, sino que se concentran en reprogramarlo para otro día. Además, manifestaron que se enfocan en aprovechar las pequeñas cosas que tiene la vida.