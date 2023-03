No hay duda de que Shakira es la estrella colombiana más reconocida a nivel mundial. Tan solo hace unos días se convirtió en la cantante hispanohablante con más escuchas en Spotify, dos de sus canciones están en el top global de esa plataforma y de YouTube, ha aparecido en programas del nivel de 'The Tonight Show' y es la reina de las inauguraciones y clausuras de los mundiales.



Pero su éxito no ocurrió de la noche a la mañana. Por el contrario, desde su adolescencia se abrió camino en la industria. Sin embargo, lo que muchos no saben es que antes de 'La Tortura' o el 'Waka Waka' Shakira probó suerte en la actuación.

Lo hizo en 1993, como parte de una producción llamada 'El oasis', que era transmitida en la cadena desaparecida CenproTV .



Según recuerdan distintos usuarios de internet, seguía la historia de un pueblo que fue sepultado por un desastre natural y, como era de esperarse, surgía una historia de amor entre el personaje de la barranquillera (Luisa María Rico) y Pedro Rendón (Salomón Perdigón).

(Siga leyendo: Un fan colombiano de Billie Eilish logró que ella se grabara con su teléfono).



Con apenas 16 años Shakira sorprendió no solo a la audiencia, sino también a sus colegas y compañeros de plató. De hecho, el actor Pedro Mogollón Rodríguez, quien interpretaba dos papeles, apareció en el programa matutino 'Buen Día, Colombia' recordando esa época.



Allí mencionó que "Shakira estaba muy pequeñita, una niña muy tranquila, muy fresca”, aún así se destacaba. “Uno tiene, por decir algo, como 40 o 42 años y llega a trabajar con una niña que tiene 16 años, con una velocidad para pensar, con una inteligencia superior, uno sabe que esa niña va pa’ lejos, que tarde o temprano ella va a hacer la tarea como ella la quería hacer, pues a mí no me asombró que ella se convirtiera en la gran estrella, se venía venir”, expresó.

Un día llegué a Centro a reclamar mi cheque y me dijeron 'hay otro cheque porque compraron los derechos y ahí hay una plata para usted'. Yo sabía que nunca la iban a volver a pasar FACEBOOK

TWITTER

Además, confirmó lo que se ha rumorado hace tiempo: que la cantante compró los derechos de la telenovela para que no viera la luz nuevamente.



"No le gustaba como se veía. Ella quería ser rubia y es su decisión", recordemos que en la producción salía pelinegra. "Un día llegué a Cenpro a reclamar mi cheque y me dijeron 'hay otro cheque porque compraron los derechos y ahí hay una plata para usted'. Yo sabía que nunca la iban a volver a pasar".



(Lea también: Poncho Herrera se sincera sobre RBD: 'Nosotros no vimos ni un solo peso').



Tras esta actuación ha hecho cameos en otros programas, pero no roles estelares. Es el caso de su aparición en 'Los hechiceros de Waverly Place', con Selena Gomez .

¿Qué ha sido de la vida de Pedro Mogollón?

Según le dijo al programa mencionado, por problemas de salud el actor tuvo que mudarse junto a su familia a Ibagué. Es docente en formación artística, así que allí ejerce su pasión un poco alejado de las pantallas.



No obstante, es recordado como uno de los grandes y más respetados actores del país.

Más noticias

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS