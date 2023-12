Renuncia de la Organización Miss Panamá al Miss Universo por supuestas irregularidades

Panamá ya no realizará el próximo certamen de Miss Universo. La Organización Miss Universo Panamá, que también preside el Miss Panamá y el Certamen Nacional de la Belleza anunció oficialmente que renuncia a la franquicia del concurso internacional.



Por medio de un comunicado publicado en sus redes sociales, la Organización Miss Panamá afirmó que se vieron en la obligación de renunciar ya que no contaron con el tiempo necesario para obtener la aprobación de los derechos de la franquicia en el momento preciso, lo que les impidió captar los patrocinadores para cubrir los elevados costos asociados con la producción y preparación de las representantes panameñas.



Además dio a conocer presuntas irregularidades, que los llevaron a tomar dicha decisión. En este sentido, resaltó que no puede comprometerse en situaciones que contradigan sus principios.



“Como empresa comprometida y sólida, la Organización Miss Universo Panamá y Miss Panamá, Certamen Nacional De La Belleza, no puede comprometerse en situaciones que contradigan nuestros principios. Buscamos competir en igualdad de condiciones con otros países y exigimos que la información sea transparente para todos”.



Y agregaron: “Nos hemos enfrentado a situaciones donde el público tenía conocimiento de directrices y cambios antes que nosotros, las franquicias. Entendemos la naturaleza mediática de elegir a una ganadora entre más de 80 mujeres, pero esta situación se complica cuando se otorgan privilegios a directores y equipos de trabajo durante la concentración, sin nuestro conocimiento como organización”.

Cabe recordar que el pasado 18 de noviembre, se realizó en El Salvador, el Miss Universo 2023, que fue ganado por Sheynnis Palacios, representante de Nicaragua.



