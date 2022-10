Amaia Montero es reconocida internacionalmente por haber formado parte del grupo de pop en español ‘La Oreja de Van Gogh’ desde 1996 a 2007, año en el que anunció su carrera como solista, y logró posicionarse como uno de los mayores exponentes de la música hispano hablante.



El pasado 14 de octubre, la artista, de 46 años, causó preocupación entre sus seguidores y algunos artistas internacionales después de publicar una fotografía que prendió las alarmas sobre su actual estado de salud.



“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, escribió Montero en la caja de comentarios de su propia fotografía, levantando las reacciones de sus más de 400 mil seguidores, quienes preocupados, empezaron a enviar mensajes de aliento.



Uno de ellos le escribió “Hola, Amaia ¿cómo te sientes?”, a lo que ella respondió “destruida”, de manera que se despejaron las dudas sobre la difícil situación emocional por la que se encuentra la intérprete de ‘La boca del lobo’.



El tema empezó a tomar repercusión mediática, cuando la cantante respondió incoherencias a comentarios de sus fanáticos y, sobre todo, cuando colgó en sus historias de Instagram frases con notable tono nostálgico al preguntar por ‘Maléfica’.



“Querría, sabría decirme, ¿por qué a Maléfica le llamaban de esa manera cuando le cortaron las alas?”, escribió en sus historias de Instagram.



Celebridades del mundo del espectáculo español salieron al paso para intentar comunicarse con ella. Algunos dejaron mensajes de aliento en las publicaciones de sus plataformas digitales.



“Resiliencia, compañera mía. Eres la reina del pop, ¡no lo olvides! ¡Vamos!”, le escribió su compañera Diana Navarro; por su parte, Pastora Soler, cantante española, anotó: “Vamos Amaia compañera, eres grande, te admiramos, ¡te queremos! ¡Pa' arriba!”.



¿Dónde está Amaia Montero?

La misma hermana de la artista confirmó que su pariente se encontraba en un estado depresivo.



“Amaia no está pasando por su mejor momento, agradezco el apoyo que le han dado a mi hermana”, mencionó Idoia Montero al programa ‘Espejo Público’.



Por su parte, en una entrevista para la cadena ‘Antena 3’, Idoia aclaró que ella no es la vocera, ni la responsable ante los medios sobre la imagen de su hermana, además fue enfática en aclarar que no es la persona indicada para responder ante la prensa por la situación sentimental de la celebridad.



Aunado a ello, el programa español ‘Fiesta’ se puso en contacto con Marcelo Vaccaro, productor musical en América de la cantante, y mencionó al show que “había pensado que la cuenta de Amaia había sido hackeada” y, tras ello, recibió una llamada de la artista a las 4 de la mañana, que por la hora no pudo ser contestada.



El diario ‘El Mundo’ informó que, tras el revuelo mediático que ha causado el hecho, Veccaro no ha podido ponerse en contacto con Montero, por lo que no conoce su paradero actual y la artista se encontraría desaparecida.



“Tras esto, Marcelo no logró ponerse en contacto con la cantante, por lo que no conoce su paradero actual en medio de este revuelo mediático”, acotó el portal informativo.



Aurelio Manzano, productor musical de la española, descartó que esta situación sea producto de una estrategia de marketing para promocionar un nuevo sencillo o álbum.



"Nadie está banalizando nada, no forma parte de ninguna campaña promocional ni de marketing. (Sentimos) mucha precaución porque estamos con un tema delicado de salud”, sentenció.



