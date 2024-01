La órbita de la Tierra estaría siendo alterada por agujeros negros, según estudio

Investigadores sugieren que los agujeros negros, aquellos objetos tan densos y con una gravedad tan intensa que ni siquiera la luz puede escapar, estarían alterando la órbita de la Tierra.



Al parecer, se trata de los entes más antiguos los que tendrían el influjo señalado, de acuerdo con una reciente investigación de astrofísica y cosmología de la Universidad de Cornell.

Estos objetos son los fenómenos más extraños de la física, dadas sus características de mucha masa concentrada en un muy poco espacio. Por ello, llaman la atención que estos estén afectando de manera directa la órbita.



De acuerdo con el estudio titulado 'Encuentros cercanos del tipo primordial: un nuevo observable para los agujeros negros primordiales como materia oscura', los PBH, como se conocen a estos entes por sus siglas en inglés, pasan sobre el entorno cósmico de la Tierra al menos una vez cada diez años.



Esto provocaría el movimiento de planetas y satélites naturales a su paso, afectando sutilmente el sistema solar. De lograr detectarlo sería la primera prueba de que estos agujeros negros existen como materia oscura.

No obstante, la existencia de los agujeros primordiales se mantiene como una hipótesis, debido a su antigüedad, pero el supuesto afirma que se formaron cuando estrellas densas y calientes de la galaxia estallaron segundos después del canónico Big Bang, de la que se cree dio origen al Universo.



"Los agujeros negros primordiales (PBH) podrían explicar alguna fracción de la materia oscura y arrojar luz sobre muchas áreas de la física del Universo temprano. A pesar de más de medio siglo de interés en estudios, hasta ahora una población de PBH ha eludido su detección", señala la investigación.

Ahora bien, de darse el encuentro entre la Tierra y uno de estos fenómenos, esta no sería destruida por el mismo, solo sería afectada mínimamente, ya sea con un balanceo ligero en torno a la trayectoria que seguía antes del sobresuelo, según la revista científica 'LiveScience'.



Para llegar a esta conclusión, los expertos primero calcularon qué tan cerca tendría que pasar un PBH de un objeto en el sistema solar para alterar su movimiento. Descubrieron que esta distancia podría ser muy grande, hasta unas pocas unidades astronómicas o UA (Una AU es la distancia de la Tierra al Sol).



No obstante, identificar aquellas oscilaciones es todo un reto, ya que los astrónomos no podrían medir con exactitud si se trata de un agujero negro del comienzo de los tiempos, o si se debe a un error de instrumentos. Por ello, aclaran que necesitarán simulaciones más precisas de la nuestra galaxia:

"Evaluamos esta posibilidad con un conjunto de simulaciones simples del Sistema Solar y argumentamos que la abundancia de PBH con masa de asteroides puede ser investigada de manera plausible mediante datos existentes y del futuro cercano".

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

