La historia de San Alejo de Roma es contada por la iglesia católica. Sus padres le enseñaron la palabra de Dios y el ejemplo de ayudar a los más pobres cuando lo necesitaban. De esta manera, este servicio servía para borrar pecados y acercarse al cielo, según el portal de noticias religiosas 'EWNT'.

El camino de San Alejo

Cuando llegó a sus 20 años, San Alejo se dio cuenta de que su vida era muy privilegiada y vivir en una sociedad así podría traer muchos peligros para su alma. Por eso, tomó una decisión difícil: huyó de casa y se fue a Siria.

(A continuación: Por qué la gratitud es un camino hacia la vida plena, según la Biblia).

Estuvo durante 17 años en Siria dedicado a la penitencia y mendigaba para los más necesitados. Las personas de la calle lo llamaban el "hombre de Dios", esto por su manera de predicar y su virtud de humildad, según ''EWNT'.

Sin embargo, una persona contó que él era de una familia muy rica y, para que no lo alabaran, regresó a Roma. Llegó a la casa de sus padres para que le dieran un trabajo y le ofrecieron hacer varios labores que requerían de mucho esfuerzo físico y mental.

Con el tiempo se enfermó por su arduo estilo de vida que optó. Sus padres cuando lo vieron fallecer entendieron su sacrificio. Después de muerto, era considerado un santo por conceder milagros bajo su nombre.

(De interés: Orar y rezar: ¿cuáles son sus similitudes y diferencias en la religión católica?).

Esta es la oración a San Alejo para alejar a amantes y terceras personas en una relación

La vida y obra de San Alejo quedó marcada por ayudar a quienes lo necesitaran. Este tiene una poderosa oración para alejar enemigos y personas que le hacen daño a su corazón. Por ejemplo, aquellos terceros que quieren meterse en su relación y dañarla.



El portal 'Oración milagrosa' comparte el poderoso texto para alejar estas personas. A continuación, el rezo.

(Le recomendamos: Así fueron las visiones del infierno, de acuerdo con santos de la Iglesia Católica).

Glorioso y bondadoso San Alejo, tú que tienes el sagrado poder de alejar todo lo malo que rodea a los elegidos del Señor Jesucristo.



Hoy te pido con todo mi ser,

que alejes a (nombre del tercero)

de (nombre de quien quieres se aparte).



San Alejo milagroso,

te ruego escuches mis anhelos,

y obras lo más pronto te sea posible

en el inmenso favor que hoy he venido a pedirte

desde lo más profundo de mi ser.



Aleja San Alejo a (nombre del tercero) del camino

y de la vida de (nombre de quien quieres se aparte) para siempre,

y no permitas que en su alejamiento,

nos cause ningún daño.



Te pido San Alejo Ruega a Dios por mí

que hoy acudo a ti con toda mi fe y esperanza,



A solicitar tus favores humildemente

para que (nombres de las personas separar)

no puedan el uno con el otro compartir nada,

que no puedan ni quieran estar juntos,

y si llegasen a verse solo sientan rechazo y repugnancia de manera mutua.



San Alejo, San Alejo, poderoso, San Alejo, y o te llamo, yo te ruego, que los separes definitivamente.



Poderoso San Alejo como santo milagroso,

te ruego, me concedas, mi súplica cuanto antes puedas,

para que mi relación con (nombre de la persona en disputa) sea tan bendita

como solía serlo antes de llegar a nuestras vidas ese tercero

agradecimientos infinitos.



San Alejo bendito, hacia ti tendré por siempre por escucharme

y obrar en mi deseo, por ello desde este justo momento,

prometo difundir tu oración.



Amén.

Oración a San Judas Tadeo para casos imposibles y desesperados

Más noticias en EL TIEMPO

Preocupación por la salud de Kate Middleton: sigue hospitalizada tras cirugía

Anthony Hopkins deja el 'set' para triunfar en TikTok a los 86 años

Supervise el Instagram de sus hijos con estas herramientas de control gratuitas

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO