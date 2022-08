En la expedición que al mando de Fernando de Magallanes, en 1519, se aprestaba en Sevilla para salir a las Molucas, se alistó el navegante Juan Sebastián Elcano, natural del pueblecito costero de Guetaria, provincia de Guipúzcoa, en el País Vasco.



Nació alrededor de 1476. Su retrato ‘oficial’ se encuentra en la Biblioteca Nacional de España: fue pintado en 1805 por el grabador Luis Fernando Noseret, imaginando su fisonomía, pues no ha quedado descripción alguna de su físico. Al pie del grabado se lee: “Hábil piloto, argonauta inmortal por haber sido el primero que le dio la vuelta al mundo. Nació en Guetaria y murió en el mar del Sur en 1526”.

Pescador, como sus padres, como toda su comunidad, su destino fue la mar, y tan osado, experto y emprendedor sería que, mozalbete aún, ya tenía un barco de doscientas toneladas.



Con este, en 1509, al mando del cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, se enganchó en la expedición africana por la toma de Orán, Bugía y Trípoli; después, bajo las órdenes del gran capitán Francisco Fernández de Córdoba, comprometió su barco y su patrimonio familiar en la guerra de Nápoles (1501-1504).



En esas andanzas bélicas perdió su fortuna y tuvo que hipotecar su nave para pagar los sueldos atrasados a la marinería. En vano esperó, para redimir su deuda, que la corona le pagara lo que le debía por la campaña en Italia. Se vio obligado a enajenar la nave a sus acreedores franceses, con lo cual cometió el delito de traición. Una ordenanza real prohibía vender embarcaciones a extranjeros.



Así es como, al enrolarse en la mentada empresa, les dio un esquinazo a las autoridades que lo buscaban. Magallanes lo incorporó como maestre de la Concepción, al mando de Gaspar de Quesada. Tal vez le dio tan alto cargo nomás verlo y presentir que ese guipuzcoano era un hombre de acerado temple: un lobo de mar; viéndolo así, con las botas bien puestas y seguro, con su capote de mar al hombro, como si fuese a embarcarse ya o anduviese de prisa.



Porque entonces todo parecía andar de prisa: el tiempo, los acontecimientos, las vidas de los hombres, que eran breves porque los acosaba la angustia de vivir tan poco tiempo viendo cómo el mundo se ensanchaba hacia sus cuatro costados y cantaban, llamando a los marinos, las sirenas de todos los mares, y por ellos iban a morir lejos de la tierra que los vio nacer.



Eso pasó con el capitán de la gran empresa financiada por Carlos V que, tentado por la codicia del clavo y la canela, envió a las Molucas. A una mínima isla fue a morir el gran capitán Fernando de Magallanes, que había conducido la expedición contra viento y marea y contra toda esperanza.

Al mando de Juan Carvalho



Tras la muerte de Magallanes, su esclavo Enrique recibió malos tratos de algunos oficiales; resentido fue donde el rey de Cebú con el cuento de que los europeos querían llevarlo prisionero a los barcos, y más embustes. Humabón prestó oídos al insidioso Enrique e invitó a los europeos a un banquete de despedida y allí hizo degollar a veintitantos de ellos.



Juan Carvalho (que se hizo con el mando de los barcos) levó anclas y se alejó con sus naves hacia alta mar. De los 280 hombres que salieron de Sevilla quedaban 115. Quemaron la Concepción y se repartieron entre la Victoria, capitaneada por Gómez de Espinosa, y la Trinidad, por Juan Carvalho.



Por cerca de seis meses, los castellanos navegaron, casi sin rumbo, en un archipiélago de islas, fondeando en varias de ellas en donde, comerciando o pirateando, se proveían de alimentos.



Por entre rosarios de islas, costearon la de Panilongon, las de Mindanao, Puluan. Navegando hacia el suroeste, el 8 de junio de 1521, arribaron a la gran isla de Borneo, del rajá Siripada. Le hicieron saber que eran delegados del rey de España, que venían en paz y que no deseaban sino comerciar con él en ese reino. El rajá les respondió que le complacía que ese rey lejano fuera su amigo y que en su reino podían comerciar y proveerse de todo cuanto quisieran.



Maximiliano Transilvano, que llama a esta isla Porné, testigo de oídas de esta hazaña, escribió en su Relación que sus habitantes adoran a sus reyes como a dioses, si son pacíficos; pero que si un rey es belicoso y los conduce a la guerra, lo amonestan diciéndole que se ponga en la primera línea del combate para que sea él quien primero reciba los golpes del enemigo; y así ocurre que ninguno de esos reyes sale vivo del enfrentamiento, “porque sosteniendo el peligro e ímpetu de sus enemigos, muere allí…”.



Reanudado el rumbo, entre el cabo de Borneo y una isla que Pigafetta llama Sinbonbon, el 15 de agosto encontraron una ensenada apropiada para reparar las maltrechas naves. Cuarenta y dos días emplearon cortando árboles, aserrando la madera y poniendo en forma esos cascarones que les dieron para esa travesía, tan funesta que parecía no tener fin. Antes de partir de esa ensenada, los marineros, hartos de Juan Carvalho, convertido en pirata y secuestrador de mujeres, lo cambiaron por Gómez de Espinosa, capitán de la Trinidad, en tanto que Juan Sebastián Elcano pasó a comandar la Victoria.

En las islas Molucas

Siguiendo la azarosa singladura, el 6 de noviembre, anota en su 'Diario Pigafetta', que habiendo pasado cuatro islas bastante altas, a catorce leguas hacia el este, el piloto “que habíamos tomado en Saranghani nos dijo que esas eran las islas Molucas. Dimos entonces gracias a Dios y en señal de regocijo hicimos una descarga general de artillería; no debiendo extrañarse la alegría que experimentamos a la vista de estas islas, si se considera que hacía veintisiete meses menos dos días que corríamos los mares y que habíamos visitado una multitud de islas buscando siempre las Molucas”.



El 8 de noviembre de 1521, con una descarga de artillería, fondearon en Tidore.



El sultán Al-Mansur fue a saludarlos a las naves, a ofrecerles sus respetos, a hacerles saber que él había predicho su venturosa llegada, que ordenaría a sus súbditos proveerlos de cuanto desearan y que a sus naves les llevaran todas las especias que en su reino y en los reinos vecinos encontrasen: canela, clavo, jengibre, pimienta, nuez moscada, incienso, sándalo, almizcle y, para la pintura de los labios de las damas, el cinabrio.



Les manifestó también que ellos serían para él como sus propios hijos y que estuviesen en su reino como en su propia casa. Durante el tiempo que permanecieron en ese reino generoso, todo marchó de maravillas para los castellanos que habían llegado al manantial de las especias, que para ellos era mucho más rico que una montaña de oro.



Abastecieron y cargaron las naves con la fabulosa mercadería; pusieron velas nuevas en las naves y se prepararon a zarpar, urgidos por las ansias de volver a su patria y por el temor de ser encontrados por los portugueses; pues por boca de un lusitano, que vivía en Ternate, supieron que el rey de Portugal había mandado sucesivas expediciones bien artilladas para darles caza; por esto y lo demás, Elcano y Gómez de Espinosa decidieron apresurar la salida de Tidore.



Se repartieron los marinos: cuarenta y siete españoles y trece isleños con Elcano y cincuenta y tres con Gómez de Espinosa. Habiendo determinado enrumbar por la vía de la India —no obstante ser la ruta portuguesa—, la Victoria con provisiones para cinco meses levó anclas. La Trinidad debía seguirla. Hacía buen tiempo y el viento del este hinchaba las velas signadas por la cruz de Santiago. A poco de navegar, desde la cofa un marino gritó que la Trinidad no los seguía.

En mares de hambre

Elcano, que oteaba el horizonte desde la proa, corrió a la popa y nada de la nave. Ordenó al timonel virar hacia el puerto. Allí se enteró de que la Trinidad amenazaba hundirse porque el peso de la carga había desencajado las juntas de la quilla. Sacando la nave a tierra, su arreglo sería cuestión de meses y no hubo más remedio que decidir que la Victoria siguiera el rumbo previsto y que la Trinidad, reparada, tomara por el Pacífico hacia España, por Panamá, donde se imaginaban poder pasar la carga en “camellos” al Atlántico.



Ya reparada, partió de Tidore, el 6 de abril de 1522, y cayó en manos enemigas que incautaron las especias, la desmantelaron y la hundieron; sus tripulantes fueron a purgar sus pecados en las mazmorras de los dueños de la mitad el mundo; la otra mitad era de España, por donación del Papa, que regaló lo que no era suyo.

Era diciembre. Al parecer, Elcano conocía los ciclos del monzón que en invierno son contrarios para navegar al oeste. Si se navegaba corriendo ese riesgo, había que impulsar la nave al sur, con vientos laterales, navegando de bolina, quizá dando bordadas, hacia el cabo de la Buena Esperanza. Debía enfrentar el monzón, lejos de la costa africana, para no caer en manos enemigas.



Elcano sabría cómo hacerlo. Gobernando al oeste-sudoeste por el laberinto de las islas filipinas, en Buru se aprovisionaron de alimentos, en Mallua repararon otra vez la nave; pasaron por Banda, Solor, Timor (aquí dos tripulantes escaparon a nado); siguieron por el Índico y pasaron por Batatara, Java, Sumatra; rehuyeron las costas de Zanguevar para no topar con los portugueses, hasta los 42 grados de latitud sur.



Nueve semanas navegó la Victoria, con las velas plegadas por las tormentas que no daban tregua, lejos de las costas de África. Padecieron hambre, pues no comían sino un puñado de arroz; la carne estaba podrida, la echaron al mar, cuyas aguas amargas debieron beber para mitigar la sed.



La señora Muerte los tenía a su cargo, 26 cadáveres fueron tirados por la borda. Pigafetta anota que al arrojarlos al océano ocurría una “cosa curiosa”: los cristianos quedaban con la cara al cielo y los indios con los rostros hacia el fondo del mar.



Los tripulantes de esa gastada nave vivieron sus más espantosos meses en la mar: enfermos de escorbuto, cansados, muertos de tristeza y de nostalgia, de frío, hambre y miedo; sujetos a los caprichos del tiempo, del cielo y del tormentoso mar, que los hacían invocar a san Telmo y a la Virgen de la Victoria, a quien prometieron ir a su santuario a darle gracias; así lo hicieron los que quedaron para contar el cuento.

Avistadas las costas de África, algunos le pidieron a Elcano recalar en Mozambique para avituallarse y reparar la nave. Consultó a la tripulación y no lo permitió. “Ya estamos de regreso con la misión cumplida, cómo vamos ahora a entregarnos al enemigo con nuestro tesoro alcanzado. ¡Por Santiago, que no!”.



Héroes al fin, con tempestades y todo, el 6 de mayo doblaron el cabo de la Buena Esperanza; enfilaron la proa de la Victoria hacia el noroeste y avanzaron durante dos meses de agonía, hasta el 9 de junio, cuando llegaron al archipiélago de Cabo Verde.

No podían ir más lejos sin que en un par de días muriesen todos.



La Victoria hacía agua y faltaban brazos para achicar; los esqueletos vivientes que quedaban estaban enfermos o agotados. El 1.º de junio de 1522, Elcano, después de tomar el parecer de los tripulantes, ordenó fondear lejos de Cabo Verde, en la Isla de Santiago, y despachó una chalupa con trece hombres por agua y víveres, advirtiéndoles que de ninguna manera dijeran que venían de las Molucas, sino de América. Así fue.



Los comisionados regresaron con abundantes provisiones. Volvieron a partir y tuvieron la misma suerte. Al tercer viaje fueron aprehendidos y llevados al gobernador. Ocurrió que, como pagaron con especias, el mercader que les vendió entró en sospechas y dio cuenta a las autoridades, que los apresaron y con naves artilladas cogieron rumbo hacia donde esperaba la barca española. Viendo venir hacia la Victoria cuatro naos con la intención de tomarla, “determiné con toda la compaña de (morir) que no yr en manos de portugueses”, cuenta Elcano en su carta al rey, y huyó del lugar, dejando a la buena de Dios a los tripulantes que fueron de compras.

La redondeza del mundo

Como todo camino tiene su final, el de estos españoles también lo tuvo. Por aguas ya conocidas navegaban trayendo para Carlos V su vellocino de oro: setecientos quintales de especias. No enrumbaron, como parecía lo más indicado, a las Canarias, sino a las Azores (que eran portuguesas), para evitar los vientos alisios contrarios de las costas del Sahara.



El 1.º de septiembre divisaron el cabo de San Vicente. Se acercaban a las costas de España: exuberantes, soleadas, extendidas como un mullido lecho de plumas para el descanso de los marineros, para el sueño aunque fuera eterno; pero en su tierra, en sus casas, en sus aguas, en su aire, bajo su cielo.



Ahí estaba Sanlúcar de Barrameda. Ya alcanzaban a ver las almenas del castillo de Santiago, las flameantes banderas de los torreones. Fue el 6 de septiembre de 1522 cuando la Victoria soltó el ancla en ese puerto, a los tres años de haber partido, de haber recorrido catorce mil leguas y haber descubierto “e redondeado toda la redondeza del mundo, yendo por el oçidente e veniendo por el oriente”, escribirá Elcano al rey.



Desarbolada, como una aparición de la otra vida, se deslizaba la barca por las aguas del puerto, a punto de abrirse las junturas del casco. Nada de las salvas de artillería desde el montículo del Baratillo, como cuando llegaban las flotas a Sevilla, ni el toque de las campanas de la catedral y de Santa Ana anunciado la buena nueva, ni gente que iba de curiosa o a hacer oficio, ni la profusión de barcazas para descargar la mercancía, como ocurría cuando arribaban al puerto las flotas de las Indias.



—¡Somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Los de Magallanes! —gritaban desde las bordas de cubierta, dieciocho esqueletos andrajosos, barbados, secos, feos.



Parecía que se los habían chupado las brujas. ¡Santo Dios!



—¿Quiénes son ustedes? —preguntaron desde tierra.



—¡Los de Magallanes! —volvieron a gritar esos fantasmas salidos a la luz del día.



Se armó un revuelo. Un oficial del puerto en una chalupa se acercó a la nave y llamó:

—¡Quién es el capitán!



—Soy yo, Juan Sebastián Elcano —respondió uno de esos espectros de ojos rojos y hundidos en las sombras, como los de los demás de ese barco desvelado y oscuro.

Los habían olvidado…

Carlos Bastidas Padilla