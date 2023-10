La novia de 'Luisito Comunica' y la desagradable sorpresa que se llevó visitando Bogotá

La novia del youtuber Luisito Comunica, Arianny Tenorio, es una modelo oriunda de Venezuela, quien además tiene una marca de accesorios hechos en plata y en baños de oro llamada ‘Glowa’, la cual tuvo su primera tienda física en un centro comercial del país en el que reside actualmente, México.



La también ‘influencer’ publicó en sus redes sociales que iba a estar un tiempo visitando a Colombia, luego dejó ver en sus publicaciones de Instagram que estuvo en Bogotá y aprovechó para visitar la Plaza de Bolívar, lugar en el que se tomó varias fotos junto a las palomas.

Y como si eso no fuera suficiente, también portaba su camiseta amarilla de la Selección Colombia. Sin embargo, contó por medio de las historias de la aplicación que tuvo que enfrentar una mala experiencia mientras degustaba la comida de un establecimiento.



'Voy a reír para no llorar' esto fue lo que pasó

La modelo le expresó a sus más de 5 millones de seguidores, que ella y sus acompañantes suelen ser muy cuidadosas con lo que comen, por esto una de sus amigas había comprado una ensalada que venía sellada, entre los primeros bocados que consumieron encontraron algo desagradable.



En lo que sería su desayuno, se encontraba un gusano vivo y dijo: “Voy a reír para no llorar. Estábamos desayunando y ella se estaba comiendo una ensalada, y en la ensalada salió un gusano ¡Cállate! Y son de esas que vienen así empaquetadas. Ella fue a preguntar por qué había un gusano en la ensalada. No te lo muestro porque ella fue a preguntar por qué eso estaba ahí ¡Y ya se había comido la mitad!”.



Ante el curioso y no muy agradable encuentro con el insecto, Arianny Tenorio continuó con su recorrido por el centro la ciudad y también se mostró sorprendida al observar a tantas palomas en la Plaza de Bolívar y no solo por eso, sino también porque en el lugar venden los pasamontañas para el frío: “Esto lo venden aquí en la calle y me dicen que los utilizan en fiestas, ¿será que sí?”.



También, afirmó que su paseo le dejó varios trucos, por ejemplo uno de ellos fue cómo guardar una botella de “guaro” en el bolsillo trasero de su pantalón. Finalmente, por medio de sus historias de Instagram expresó que volverá al país, ya que quiere seguir conociendo los lugares y la gastronomía.



“Parceros, me quedé con ganas de conocer más Colombia, que sepan que voy a volver pronto, me faltó ir a Medellín, quiero ir a Cartagena, quiero conocer más cositas de Bogotá. Quiero dar un giro completo por Colombia” expresó.

¡De no creer! Novia de Luisito Comunica visitó Bogotá, compró una ensalada y le salió un gusano 🤢 pic.twitter.com/ziO2mnupRs — Solo Virales (@chisme_famosos7) October 5, 2023

La historia de la novia de Luisito Comunica

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO