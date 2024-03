La novia de Julián Trujillo es famosa por su polémico personaje en ‘Chepe Fortuna’

Julián Trujillo quien es reconocido por sus papeles en novelas como ‘Enfermeras’, ‘Sin senos si hay paraíso’, ‘Our World’ y ‘El precio del sueño americano’. Uno de los talentosos actores que se encuentra dentro de ‘ La casa de los famosos ’ esquien es reconocido por sus papeles en novelas como ‘Enfermeras’, ‘Sin senos si hay paraíso’, ‘Our World’ y ‘El precio del sueño americano’.

El artista se ha dejado ver muy centrado en el juego del programa de televisión, por lo que no suele estar muy apegado a alguno de sus compañeros, pero sí ha tenido algunas discusiones con el comediante Culotauro por su manera de actuar con la que Trujillo no está de acuerdo.

Actualmente, el artista sostiene una relación con la actriz Susana Rojas, quien es reconocida por una de las novelas más queridas por los colombianos ‘Chepe fortuna’, en la que interpretaba a una ‘Yadira Cienfuegos’ quien buscaba separar al personaje principal de ‘Niña Cabrales’.

La artista es oriunda de Arauca, pero creció en la ciudad de Bogotá, es una amante de las mascotas y estudió Microbiología Industrial, pero con el tiempo descubrió que su verdadera pasión estaba ante las cámaras y los escenarios.

¿Cómo fue el ingreso de Susana Rojas a ‘La casa de los famosos’?



El momento de su entrada para muchos fue tensionante, puesto que la actriz ingresó a la casa estudio rápidamente y muy seria mientras encontraba a su pareja, Julián Trujillo, una vez lo logró encontrar lo primero que hizo fue darle un beso.

Después le dijo: “Gracias, mi amor, tus papás te mandan a decir que todos los días te ven, que están muy orgullosos de ti, que les encante verte aquí adentro todas las noches, Marta, Luz, David, los niños, Germán, Karina, todos te vemos todas las noches”, expresó Susana Rojas.

Ante esas palabras, Julián Trujillo no pudo contener sus lágrimas y luchaba por no moverse y ella continuó con su mensaje: “Me he quedado hasta las 3:30 de la mañana acompañándote hasta que te acuestas. Lo estás haciendo muy bien, excelente, eres lo máximo. Sigue demostrando ese hombre maravilloso que eres”.

“Sigue siendo tú, el que siempre has sido aquí adentro, no te preocupes por nada. Te amo”, finalizó su conversación con su pareja, pero antes de salir le dijo a los participantes que todos estaban ahí “porque se lo merecen”.

Susana Rojas sorprendió a Julián Trujillo en La casa de los famosos Colombia



