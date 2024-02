La maestra le dijo a su hija cómo almorzar y su reacción no tardó en hacerse viral

A través de las redes sociales, un video se ha vuelto viral, protagonizado por Caroline, conocida como @pezzi.shop en TikTok, quien compartió una contundente respuesta a la maestra de su hija después de que esta última criticara el orden en que la niña consumía los alimentos que llevaba.



Según relata Caroline, su hija volvió del colegio contándole que la maestra le había indicado que debía comer primero los alimentos "buenos" y luego los "malos", lo que generó su reacción inmediata.

En el video viral, Caroline expresó su frustración ante la instrucción de la maestra, calificándola de anticuada. "No podía comer su galleta antes de comerse su sándwich y pepinos", relató la madre.



La madre argumentó su posición refiriéndose a la necesidad de una alimentación balanceada y rechazando la noción de alimentos "buenos" y "malos".



“En ese momento, me sentí un poco frustrada por la instrucción anticuada de la maestra”, expresó. “Diré que este no fue mi diálogo interno mientras crecía, pero gracias a la información que tengo de tantas cuentas excelentes creadas por mamás y expertos en el campo de la niñez y la nutrición, estoy armada con mejores respuestas, conocimiento y prácticas para mis hijos”, agregó respecto a lo ocurrido.



“Si solo comes zanahorias o brócoli, tu cuerpo no tendrá las proteínas que necesita para desarrollar músculos fuertes. Si solo comes pollo, tu cuerpo no tendrá suficiente energía para hacer cosas como correr y jugar todo el día”, añadió. Y continuó: “Necesitamos pequeños fragmentos de todo para asegurarnos de que podamos aprender, jugar y crecer durante todo el día”.

La nota que envió la madre como respuesta

Al día siguiente, Caroline decidió enviar una nota a la maestra junto con el 'tupper' de su hija, en la que dejaba claro que la niña tenía libertad para elegir el orden en que quería comer sus alimentos, y que ninguno de ellos era etiquetado como "bueno" o "malo".



“¡Hola! Evelyn tiene nuestro permiso para almorzar en el orden que elija. Ninguno de sus alimentos son ‘buenos’ o ‘malos’. ¡Son solo comida! Gracias, Caroline y Joey”, decía la nota.



La reacción en las redes sociales fue variada. Muchos usuarios estuvieron de acuerdo con Caroline, respaldando su enfoque hacia una alimentación más equilibrada y libre de etiquetas. "La narrativa de alimentos 'buenos' y 'malos' puede fomentar hábitos alimentarios dañinos", comentó un usuario.

Sin embargo, hubo quienes defendieron el punto de vista de la profesora, argumentando que su intención no era ser cruel y sugiriendo que Caroline podría haber abordado el problema de manera diferente.



“¿Tal vez podrías haber hablado con la maestra en lugar de escribir una nota pasivo-agresiva en el almuerzo de tu hijo de tres años?”, decía uno de los comentarios del video.



Ante estas críticas, Caroline aclaró que no consideraba su nota como pasivo-agresiva y que simplemente no había podido hablar personalmente con la maestra del almuerzo.

