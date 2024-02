La niña que entendió mal la tarea al profesor y terminó llevando una gallina al colegio

Uno de los momentos más difíciles de la infancia, tanto para los padres como para los niños, es cuando tienen que ir por primera vez al colegio, ya que deben estar distanciados durante un tiempo para aprender cosas nuevas como los números o el abecedario.



Una vez se acostumbran al espacio escolar, deben cumplir con ciertas tareas que les dejan en el transcurso de la semana para las cuales sus acudientes deben ayudarles, el problema es cuando hay una mala comunicación o los pequeños se distraen porque si anotan mal sus deberes sus padres no lo sabrán.

En las redes sociales se viralizó un video en el que varios niños de un salón de clases no comprendieron cuál era el material que el profesor les había solicitado, por lo que no tenían lo que se necesitaba, sacándole una carcajada al docente.



¿Cáscara de huevos, huevos o una gallina?

En el metraje se pudo ver a un maestro rodeado de cinco estudiantes, a los que les cuestionó de manera individual sobre los materiales que había solicitado para la clase, comenzando por una menor de edad que estaba a su izquierda, a quien le preguntó: "¿Ximena qué pedí?".



A lo que la niña, que tenía gafas rosadas y un abrigo rojo, le respondió con una pequeña risa: "Huevos de gallina", el docente giró hacia su derecha donde estaban otros dos pequeños y les cuestionó: "¿Qué les pedí?".



Y los infantes, que estaban vestidos con el uniforme azul de la institución educativa, le contestaron al unísono: "Cascarones". Tras esto, el hombre gira la cámara con la que estaba grabando, para apuntar a la última pequeña, quien tenía su uniforme, un saco rosado y una gallina sobre sus brazos.



Segundos después, la estudiante entre risas, le dijo al profesor: "Maestro, es que yo le entendí que una gallina". Ante esta respuesta de la menor de edad, el educador no pudo evitar soltar una carcajada.



El video publicado en TikTok por @darygzy, en el que se presenta la confusión de los niños, ya tiene más de 42 millones de vistas, 5 millones de likes y 28 mil comentarios, entre los cuales se puede leer: "La mamá a las dos de la mañana: '¿Y ahora de dónde saco yo una gallina?", "Punto extra por llevar la gallina" y "Eran solo los cascarones de huevos y le llevaron los huevos y hasta la gallina", son los más destacados.

TikTok, una red social que no solo entretiene a jóvenes

