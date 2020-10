Niña, de 8 años, tiene de mascota a una serpiente de más de 3 metros

Imbar es una niña, de 8 años y nacida en Israel, que suele bañarse en compañía de una serpiente pitón de más de 3 metros, además de asegurar que le gusta jugar con serpientes y animales de todo tipo.

La serpiente lleva por nombre Belle y se encuentra en un santuario de animales en una comunidad agraria de Gea, población ubicada en el sur de Israel.



(También puede leer: Lo mordió una serpiente y se quedó atrapado a cien metros de altura).

📷: Al sur de Israel, una niña de 8 años llamada Inbar tiene una peculiar mascota para jugar, pues es una serpiente pitón de gran tamaño, con la que incluso se mete a la alberca para darse un chapuzón y pasar un rato agradable



¿Qué te parece? 🐍✨#Fotos: Cuartoscuro pic.twitter.com/RaF8Pe8CIp — @diario24horas (@diario24horas) October 8, 2020

(Si nos visita desde la app puede ver las imágenes aquí).

En una entrevista con la agencia ‘Atlas’, la pequeña expresó su amor por estos reptiles, con los que, asevera, le gusta jugar: “Me ayuda a pasar el tiempo porque realmente me gusta pasar el tiempo con las serpientes. A veces les ayudo a mudar de piel y a ser felices durante el coronavirus”.



(Puede interesarle también: Así sobreviví a la mordedura de una de las serpientes más venenosas).



El padre de la niña dijo que, al inicio, su hija era más grande que el reptil, pero ahora la víbora dobla en tamaño a Imbar. Además, agregó que el animal ha crecido tanto que ya no cabe en la bañera.



“Cuando Imbar era pequeña nadaba con la serpiente en la bañera. Ahora que ambas crecieron ellas nadan en la piscina”, afirmó la madre, Sarit Regev, quien refirió que no le molesta que su hija comparta con la serpiente porque para ellos es un comportamiento muy natural.

Cuando Imbar era pequeña nadaba con la serpiente en la bañera. Ahora que ambas crecieron nadan en la piscina FACEBOOK

TWITTER

(Lea también: Rescatan serpiente africana en plena vía de Fontibón).



La madre también dijo que es encantador vivir compartiendo con la naturaleza y con animales porque “cuando un niño crece con animales se convierte en alguien que ama a los demás y en una persona que se preocupa por los demás y no solo por sí mismo”.



A diferencia de su familia, la hermana mayor de Imbar no disfruta de la compañía de estos reptiles: “No me gusta, pero cuando veo a mi hermana disfrutando me hace feliz, pues ella es feliz”, dijo la joven israelí.

(Si nos visita desde la app puede ver las imágenes aquí).

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó en 2019 que, cada año, 400.000 casos de discapacidad y entre 81.000 y 138.000 muertes en el mundo son causadas por la mordedura de las serpientes. Aún así, la serpiente pitón, que es la especie de Belle, no tiene veneno y cazan a sus presas por constricción.



De acuerdo con ‘National Geographic’, el experto del Museo de Historia Natural de Florida, Max Nickerson, afirmó que la constricción es “hundir sus enormes mandíbulas en sus víctimas y enrrollarse a su alrededor hasta que detienen el flujo sanguíneo”.



“Es increíble lo rápido que ocurre”, dijo Nickerson, que ha tenido pitones reticulares (una especie de pitón) como mascotas.



Tendencias EL TIEMPO