Quizás entre tantas historias que ha leído pudo haberse topado con la de una mujer que fue impactada por una bala perdida y que, al contrario de haberse muerto, terminó embarazada y dando a luz a un hijo de manera inimaginable.

El artículo ‘¡Atención ginecólogos! Notas del diario de un cirujano de campo y hospital CSA’ fue publicado por el doctor LeGrand G. Capers en el medio ‘The American Medical Weekly. En este escrito relató una historia sobre una mujer que quedó embarazada cuando una bala impactó en la parte baja de su abdomen. Sin embargo, ¿qué tan real fue?



(Le recomendamos leer: La carísima sangre azul de los cangrejos herradura y cómo puede salvar vidas).



Según Capers, el relato se desarrolló inicialmente en el año 1863, cuando entre el 1. ° y el 3 de julio se desató la Batalla de Gettysburg, en Pensilvania. Historiadores de todo el mundo la catalogaron como la disputa con más bajas en el país americano, pues se estima que fueron al menos 50.000 los que perdieron la vida.

1-VII-1863: Guerra Civil Estadounidense: Comienza la Batalla de Gettysburg. La batalla con más bajas de toda la guerra. Los Unionistas del mayor general George G. Meade vencen a los Confederados del general Robert E. Lee: La Union empieza a imponerse sobre la Confederación. pic.twitter.com/CgXr9Ne8AN — ✠El Rayo de la Guerra (Ávila 1523 - Lisboa 1583)✠ (@Juancorreillo) July 1, 2021

En los tres días que tanta sangre se derramó, los gritos, el sonido de las balas, los fuertes vientos y la desolación de los habitantes quedaron registrados en la historia de los Estados Unidos. Pero, especialmente hubo un caso particular que sorprendió a la medicina y a la ciencia de aquella década.



De acuerdo con la historia plasmada en el medio ‘The American Medical Weekly’, una joven se encontraba en su granja mientras los soldados del estado del norte y los del sur intercambiaban balas en las distintas aldeas. En ese momento, un tiro impactó a la joven severamente y la dejó supuestamente embarazada.



(Siga leyendo: La disputa que llevó a mujer a decapitar a su mejor amiga y guardarla en una maleta).

¿Verdadero o falso?

El artículo publicado el 7 de noviembre de 1874 detalla que una bala perdida atravesó una parte baja del pene de un soldado y, posteriormente, cayó en el tracto reproductivo de la mujer, que estaba por lo menos a 30 metros de distancia, por lo que quedó embarazada.



El editor plasmó en su historia que el caso se dio a conocer por un cirujano que atendió a ambas personas durante esa tarde. Mientras el soldado se desplomaba por la gravedad del disparo, una joven granjera gritaba desesperadamente pidiendo ayuda tras haber sido impactada por una bala perdida.

Facebook Twitter Linkedin

De los genitales al aparato reproductor de la mujer, así quedó embarazada la joven, según la cómica anécdota.. Foto: iStock

Gracias a la eficacia del doctor, tanto el guerrero como la habitante se salvaron de la muerte que se acercaba aceleradamente. Sin embargo, el soldado perdió su testículo izquierdo y, sin una explicación certera, la aldeana quedó embarazada ese mismo día, según se lee en el artículo.



Después de que naciera el pequeño, se habría podido comprobar que era hijo del soldado que también fue impactado ese día. No obstante, la fémina aseguró en varias ocasiones que era virgen, por lo que no tenía respuesta alguna de su sorpresivo e enigmático embarazo. Sin duda, un inigualable caso de confusión en la medicina.



La inimaginable coincidencia tenía explicación: el doctor, según el relato, indicó que la bala que había perforado el testículo del soldado fue la misma que embarazó a la adolescente, ya que pasó por las partes íntimas masculinas y entró en las femeninas, logrando así una fecundación sin argumentos posibles.

Facebook Twitter Linkedin

El bebé de la mujer supuestamente nació con anomalías. Foto: iStock

Un total invento

De acuerdo con la curiosa historia, el infante nació con una anomalía en sus testículos, dejando claro cómo y por qué la adolescente quedó extrañamente embarazada.



(Puede ser de su interés: La misteriosa desaparición del niño Vishal en la boda de princesa Diana y Carlos).



“Del escroto del bebé sacó una bola idéntica a la que, el 12 de mayo, destrozó la tibia de mi joven amigo, y en su estado mutilado, se clavó a través de su testículo, llevando consigo partículas de semen y espermatozoides en el abdomen de la joven, luego a través de su ovario izquierdo, y dentro del útero, ¡de esta manera preñándola! ¡No puede haber otra solución al fenómeno! Expresé estas convicciones a la familia y, a petición de ellos, visité a mi joven amigo soldado, exponiéndole el caso bajo la luz adecuada. Al principio, naturalmente, se mostró escéptico, pero decidió visitar a la joven madre. Ya sea que esté convencido o no, pronto se casó con ella, antes de que el niño cumpliera su cuarto mes”, se lee en una parte del artículo, haciendo entender que esas fueron las palabras del supuesto médico.

Facebook Twitter Linkedin

Aunque en el artículo se tratan temas que resultan ser concretos en la medicina, toda la historia es una especie de sátira. Foto: iStock

Cabe resaltar que, en la realidad, este caso aún no está comprobado en la medicina ni tampoco en la ciencia. No hay evidencia de que una mujer pueda quedar en gestación después de haber sido impactada por una bala.



Además, Capers presentó el hecho en el año 1874 como una especie de broma para referirse a las incontables historias irreales que se leían a menudo sobre las guerras y batallas, de acuerdo con el artículo ‘Bullet Babies: la naturaleza repetitiva del engaño médico’.



(No deje de leer: El avión ultrasecreto que estuvo 908 días en el espacio para misteriosa misión).



Aunque el editor dejó claro que no era verdad, algunos medios de comunicación, como la revista médica británica ‘The Lancet’, reimprimieron partes de este artículo, los cuales fueron citados para secciones de su libro ‘Anomalías y curiosidades de la medicina’. Asimismo, fue utilizada por Dr. F. Donald Napolitani para su artículo de 1959, ‘Dos casos inusuales de heridas de bala en el útero’, para el ‘New York State Journal of Medicine’.

También puede leer:

El macabro asesinato que descubrieron ‘tiktokers’ al grabar un video viral

Cárceles tan bonitas que se ven como un apartamento en algún barrio colombiano

"¿Viajera del tiempo? Las teorías sobre pintura de 1860 de mujer con 'celular'

Así es el misterioso calamar gigante que inspiró al monstruo marino Kraken

KAROL TATIANA RODRÍGUEZ SORACÁ

Redacción Tendencias