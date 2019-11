La mujer que pasó de ser gimnasta profesional a actriz porno

La actriz porno holandesa Verona Van de Leur ha sido noticia en los recientes días por la revelación que hizo en su autobiografía 'Simply Verona'. Van de Leur confesó que le puso fin a su carrera como gimnasta profesional, en donde se destacaba por ser una de las mejores del mundo, para convertirse en actriz de cine para adultos.

Van de Leur, de 33 años, afirmó que lo hizo por necesidad, pues sufrió una crisis económica que incluso la dejó sin hogar. La actriz contó que en el 2008 atravesó una serie de conflictos que la obligaron a alejarse del deporte a pesar de haber conquistado, con tan solo 16 años, títulos importantes como un subcampeonato a nivel continental y el galardón como la mejor deportista femenina de Holanda.



La crisis económica, sumada a una discusión sin solución con sus padres, la obligó a vivir en el auto de su novio por varios meses y, según relata, tuvo que soportar los crudos inviernos allí.



"Sobrevivía. Si no tenía dinero gastaba 50 céntimos en pan y un tarro de mantequilla para toda una semana”, relató. También contó que, junto a su pareja, pagaba la cuota de un gimnasio para poder bañarse.

Por aquel tiempo Verona también fue a la cárcel, pues intentó extorsionar a una mujer a la que había grabado teniendo relaciones sexuales con un hombre que no era su esposo y a la que le pedía 3.000 euros por su silencio. Además de ello, cuando la detuvieron le encontraron un arma y supuesta tenencia de pornografía infantil, cargo del que fue desvinculada meses después.



Luego de pasar 72 meses en prisión y varios días sin hogar, le llegó una oferta que, según ella, no pudo rechazar. Se trataba de participar en videos con contenido para adultos a cambio de una alta suma de dinero que podría cambiar su destino.



“En 2011 me ofrecieron tal cantidad de dinero que no pude rechazarlo, podía darme el futuro con el que había soñado”, explicó en una entrevista para El Diario Marca de España.



Tras la próxima publicación extendida de su autobiografía, la holandesa afirmó haber tomado la decisión de dejar la industria del cine para adultos en 2020.



"Estoy agradecida con todos mis fanáticos de todo el mundo que me han apoyado en mi carrera en la industria erótica. Ha sido una experiencia notable, y me ha enseñado mucho sobre mí y el mundo. Con la próxima publicación de mi libro, y a la luz de todo lo que ha sucedido en los últimos años en el mundo de la gimnasia, es hora de comenzar un nuevo capítulo en mi vida y compartir mis experiencias para ayudar a otros", dijo.



Verona ha podido distribuir su libro en su propio sitio de web, en donde sus seguidores le mandan mensajes de apoyo.

