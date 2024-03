La mujer que dice ser actriz de 'Padres e hijos' y terminó en la calle por las drogas

'Padres e hijos' es una de las novelas más recordadas de la televisión colombiana, debido a que trataba temas que afectaban a muchos colombianos y porque fue transmitida por casi 20 años.



Su protagonista fue Luis Eduardo Motoa, la producción ayudó a otros actores a darse a conocer, como es el caso de Lina Tejeiro, Diego Cadavid, Carlos Torres, entre otros.



Sin embargo, se viralizó hace poco la historia de una mujer que asegura haber sido parte del amplio reparto de 'Padres e hijos', pero que su vida se vio truncada por la adicción a las drogas.

De acuerdo con lo visto en el perfil de Facebook de la 'influencer' Nicole Díaz, el 5 de enero se subió un video de casi siete minutos en el que la mujer llamada María del Pilar Montoya 'Mariluna', cuenta que trabajó en la novela de 'Caracol' y otras como: 'Cara o sello', 'La otra mitad del sol', 'El hijo de Nadia', 'Azúcar', igualmente, hizo comerciales de televisión.

"Mi nombre es María del Pilar Montoya y estuve en Padres e hijos hace 20 años, también en La otra mitad del sol, con Robinson Díaz, Flora Martínez y Alejandra Borrero. También en El hijo de nadie y Cara o sello. Luego caí en la droga y estuve más de 18 años en ella", aseguró.



Según se relató, 'Mariluna' hizo parte del programa de rehabilitación de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, pero hace unas semanas, Nicole Díaz la encontró deambulando en las calles de Cali, debido a que recayó en la drogadicción.

"Comencé con marihuana y luego logré dejar los químicos. Por eso cuando se subo al MIO (sistema público de transporte) le digo a los jóvenes que no lo hagan. Lo peor que le puede hacer la familia es cerrarle las puertas (...) No cuento con nadie. Con los únicos que estoy en contacto es con mis hijos", agregó 'Mariluna'.

Con la intención de ayudarla, la 'influencer' regresó tiempo después para buscar a la mujer, pero se encontró con que era maltratada por un hombre, que decía ser su pareja y que también era habitante de la calle.

"Ese man me está enloqueciendo, no lo ha hecho de milagro (...) en sano juicio es una santa paloma y habla de Dios, pero cuando se toma unos tragos se le corre el techo, dice que va a matar a todo el mundo y la gente tranquila. Tiene unos celos enfermizos", dijo Montoya.

Luego de insistirle, 'Mariluna' aceptó entrar nuevamente a rehabilitación, no obstante, las cosas no salieron bien, pues María del Pilar decidió no continuar con el programa.



KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

