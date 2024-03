La mujer que anunció su propia muerte de forma extraña

na joven de 25 años murió a causa de un extraño tipo de cáncer conocido como colangiocarcinoma. Previo a perder la batalla contra la enfermedad, dejó un sentido mensaje en el que anunciaba su propio fallecimiento, el cual fue publicado por sus familiares. conocido como colangiocarcinoma. Previo a perder la batalla contra la enfermedad, dejó un sentido, el cual fue publicado por sus familiares.

Daniella Thackray, quien era profesional de recursos humanos le pidió a su familia que, en caso de no poder recuperar la salud, publicara un mensaje póstumo en sus redes sociales, por lo que sus seres queridos lo compartieron en Facebook y LinkedIn el 23 de febrero a las 2:00 A. M. a modo de homenaje y despedida.

El conmovedor posteo en redes sociales de la mujer que murió de cáncer



La publicación, que hasta el momento ha acumulado más seis mil reacciones y 700 comentarios, inicia con el mensaje: “Si estás leyendo esto, significa que he muerto a causa de la batalla contra el cáncer y mi familia está publicando mi último mensaje en mi nombre”.

un cáncer comenzó en sus conductos biliares. Además, agregó que la afección no fue generada por nada que estuviera bajo su control y que, a partir de allí, su vida nunca volvió a ser la misma. "El colangiocarcinoma es un cáncer agresivo y raro, con frecuencia sin causas obvias ni cura. Realmente espero que en los próximos años se investigue más sobre esta horrible y cruel enfermedad para que se puedan salvar más vidas", afirmó la joven. Según relató en el transcurso de su mensaje de despedida, se encontraba totalmente saludable, cuando se sorprendió con que. Además, agregó que la afección no fue generada por nada que estuviera bajo su control y que, a partir de allí, su vida nunca volvió a ser la misma. "con frecuencia sin causas obvias ni cura. Realmente espero que en los próximos años se investigue más sobre esta horrible y cruel enfermedad para que se puedan salvar más vidas", afirmó la joven.

Adicional también resaltó: "Aunque no podemos controlar lo que nos pasa, podemos controlar cómo reaccionamos. Elegí no llorar la vida que estaba perdiendo a pesar de estar tan devastada, sino disfrutar cada momento que me quedaba". Por último, cerró su mensaje con unas palabras alentando a sus conocidos a que disfruten las pequeñas cosas de la vida y que no se dejen desanimar por las adversidades.