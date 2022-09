Supatra Sasuphan es una joven tailandesa que nació con una característica particular pues el crecimiento de pelo en todo su cuerpo (principalmente en el rostro) está por fuera de los parámetros de una persona promedio.

Este crecimiento anormal de cabello es conocido en el mundo de la medicina como el síndrome de Ambras o hipertricosis, lo cual es una enfermedad neonatal congénita poco común que se manifiesta en la piel. Esto genera el crecimiento de cabello en distintas partes del cuerpo.

Supatra Sasuphan es una de las 50 personas con el síndrome de "Ambras" que hace que el pelo crezca por toda la cara. pic.twitter.com/SHVferEj5Y — Belive It or Not! (@RipleyMX) March 23, 2013

“Di a luz y el médico dijo que tenía mucho cabello, y pensé que era normal”. dijo Sompon, la madre de la joven en entrevista citada por el medio ‘GGTN’. “Cuando la vi en la incubadora, me sorprendió que tuviera tanto cabello, pensé que era la cantidad normal de cabello”, agregó.

Al padecer de esta condición fue objeto de todo tipo de comentarios, a veces de burla. Tenía apodos como ‘chica lobo’ o ‘cara de mono’, había personas que no entendían lo que le pasaba. Pero, con el paso del tiempo, ‘Natty’ (como la llaman sus familiares) empezó a tener una vida más normal, como la de cualquier otra persona.

En el año 2010, Natty obtuvo y recibió con orgullo el récord de ser ‘la mujer más peluda del mundo’, y pese a la curiosa distinción, la joven no se lo tomó a mal y lo asumió como un aspecto normal de su ser.

Encontrando el amor



No obstante, esto no quitó el hecho de que descartara la posibilidad de cortar el vello de su rostro alguna vez. Esta decisión la tomó luego de conocer a un muchacho, quien ahora es su marido.

La mujer más peluda del mundo, ha decidido cortarse el pelo, emocionada al saberse comprometida en matrimonio.

Supatra Sasuphan, se llama esta chica de 17 años, nacida en Thailandia.

Se casará con el amor de su vida muy pronto y será feliz para siempre. pic.twitter.com/pGA8SRRNae — Chikistrakiz (@chikistrakiz) November 24, 2018

“Comenzó como una amistad, luego nos convertimos en pareja. Yo estaba feliz. Cuando estábamos juntos, me sentía cómoda y nos escuchábamos. Era un tipo de amor que no esperaba que me pasara a mí”, comentó Natty en una entrevista.

La tailandesa Supatra Sasuphan, considerada "la adolescente más peluda" según el Récord Guinness, ha decidido afeitarse la cara para pasar por el altar. ¡El cambio es sorprendente! pic.twitter.com/JF2RibdSAN — DKISS (@DKissTV) January 19, 2018

Es por eso que en redes sociales se le puede apreciar más seguido con el rostro afeitado, además de estar con su pareja, dando así un ejemplo de amor propio y seguridad, especialmente a esas personas que padecen la misma condición.

Otros casos de hipertricosis



Esta enfermedad neonatal tiene una prevalencia de <1/1’000.000, según el portal especializado en medicina ‘Orphanet’. Es decir que es una condición que se presenta en casos muy escasos, menos de una persona por cada millón en el mundo.

Uno de los casos registrados y más antiguos fue el de Julia Pastrana, una mexicana conocida como ‘la mujer barbuda’ en su país natal. Su aspecto, junto a sus actuaciones circenses, la convirtieron en una de las mujeres más famosas de México durante el siglo XIX, según el Instituto de Cultura de ese país.

Julia Pastrana, la llamada mujer oso. Nació en 1834 en Sinaloa. Tenía hipertricosis por lo que el la gran mayoría de su piel estaba cubierta de vello. Recorrió Eruopa y EEUU cuando se unió a un circo de curiosidades. Murió por complicaciones postparto. ¿conocías su historia? pic.twitter.com/t4DSV05PE2 — Tlatoani_Cuauhtemoc (@Cuauhtemoc_1521) May 28, 2018

Dado su apariencia, las personas le dieron el apodo de ‘mujer mono’ o ‘mujer oso’ no solo por su evidente hipertricosis, sino por sus rasgos, pues además de estar cubierta de pelo por todo el cuerpo, sus facciones la hacían asemejarse a un simio, pues ella, además del frondoso pelaje, también tenía los labios gruesos y las encías grandes.

No obstante, Pastana encontró el ‘amor’ luego de varios años trabajando en el circo, pues conoció a un cirquero estadounidense llamado Theodore Lent, quien fungió como intermediario para uno de sus shows, pero quien después se convirtió en su esposo y ‘representante’, no obstante, este hombre se aprovechó de la particular apariencia de su esposa para hacerse rico a costa de ella.

Esta noche vuelve @el_radioscopio para contar un historión: el de Julia Pastrana, una mujer mexicana que en el s.XIX viajó por todo el mundo anunciada, entre otras formas, como mujer mono, como una especie no descrita, o sobre todo como la mujer más fea del mundo. pic.twitter.com/R0m0bwJZQn — Susana Escudero 🎙️ (@Suescudero) January 8, 2021

Finalmente Julia Pastrana falleció el 25 de marzo de 1860 poco después del parto de su hijo, quien había nacido con características similares y murió 35 horas después de venir al mundo.

Otro de los casos es el de un niño indio llamado Lalit Patidarm quien también sufre de hipertricosis, lo que le ha generado diversos rechazos por parte de otros jóvenes, dada su apariencia.

Les presento a Lalit Patidar, un joven de Nandleta (India) que tiene pelo en todo el cuerpo por una rara enfermedad genética, se trata de la hipertricosis, que provoca que todo su cuerpo esté poblado por una densa mata de vello. pic.twitter.com/gZXamMZliq — Cerebros (@CerebrosG) October 20, 2021

En una entrevista al periódico británico ‘Mirror’, Lalit confesó que ha querido ir al quirófano para que lo sane de esta condición, la cual es incurable. “A veces deseo someterme a una cirugía para deshacerme del exceso de cabello por que quiero ser amigo de todos”, comentó.

