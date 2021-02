Insultos a Colombia con el narcotráfico que han causado indignación

Archivo particular

Durante el Mundial de Rusia 2018, el medio de comunicación británico 'The Sun' publicó una portada el día del enfrentamiento entre Inglaterra y Colombia, por los octavos de final del torneo.



La portada sentenciaba: 'Como 'Los tres leones' (apodo de la selección inglesa) se enfrentan a la nación que le dio al mundo a Shakira, un gran café y... otra cosa, nosotros decimos... GO KANE!'. Muchos entendieron que el mensaje que quería dar el medio era que esa 'otra cosa' era la cocaína y que el 'GO KANE!' hace referencia a la pronunciación en inglés de la droga.



En redes sociales, millones de usuarios compartieron mensajes de indignación por la polémica portada de 'The Sun', que es criticado constantemente.