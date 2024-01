La mujer de 69 años que compite por llegar a ser Miss Universo en Filipinas

En septiembre de 2023, la organización de Miss Universo anunció un cambio histórico en las reglas del certamen, pues ya no tendrán restricción de edad y las mujeres adultas, desde los 18 años, podrán competir en el certamen de belleza. Anteriormente, solo podían participar las mujeres entre 18 y 28 años.



Esto abre las puertas del evento a la diversidad, pues candidatas de todo el mundo podrán participar, así estén casadas, divorciadas, con hijos, embarazadas o sean transgénero.

Aprovechando esta oportunidad, Jocelyn Cubales, también conocida como Joyce Penas Pilarsky, de 69 años, se convirtió en la participante de mayor edad en el certamen Miss Universo Filipinas Quezón. Según el medio 'Excelsior', ella es ex modelo, madre de dos hijos, abuela, diseñadora de modas y doctora en Naturopatía y Medicina Alternativa.



Este no es el primer certamen al que se presenta Cubales, pues ella ha dejado huella en otros certámenes de belleza como: Mrs. Asia International Global en 2014, Sra. Filipinas-Alemania en el 2000 y Sra. MWI Filipinas 2013.



(No deje de leer: El día que piloto salvó a pasajeros amerizando en río de EE. UU. y lo que pasó con él).



Además, la mujer participó en el 2017 en película 'New Generation Heroes', actuación que la llevó a ser nominada como Mejor Actriz de Película Nueva por Philippine Movie Press Club en 2018.

Sin embargo, su participación en el concurso regional de Quenzon City la posiciona como una de las 15 aspirantes a ganarlo, además, tiene la esperanza de avanzar nacionalmente para competir por la corona de Miss Filipinas.



"Quiero mostrarle al mundo que no hay edad para perseguir tus sueños. Las mujeres de todas las edades son hermosas, inteligentes y fuertes", le comentó Cubales a los medios internacionales.



(Lea también: Premios Emmy 2024: los estilos que desfilaron por la alfombra roja).



La noche de la coronación del título de Miss Universo Filipinas-Quezon City está prevista para el 5 de febrero. En caso de que Jocelyn gane el concurso regional, será la representante de Filipinas en Miss Universo 2024, el cual este año tendrá sede en México.

Por otro lado, la noticia ha sido bien recibida por los internautas, pues muchos aplauden su valentía por participar en el certamen de belleza.



"¡Aún hermosa e inteligente! Apoyemos a la señorita Jocelyn Cubales en su viaje"; "Estoy orgulloso de usted, señorita Joyce"; "Vaya, señora. Puede hacerlo. Felicitaciones de antemano"; "Eres absolutamente hermosa por dentro y por fuera. Buena suerte y que Dios te bendiga", son algunos de los comentarios más destacados.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

