Ser diagnosticada con útero didelfo cambió radicalmente la vida de Evelyn Miller: pasó de sentirse acomplejada con su vida íntima a convertirse en una estrella en OnlyFans. “Crear contenido y tener personas fascinadas por mi condición es realmente genial”, dijo en diálogo con ‘The Mirror’.



La anomalía congénita que en algún momento se erigía como su mayor fuente de incertidumbre, inseguridad y ansiedad, ahora es su mayor fuente de ingresos. Según contó al periódico británico citado anteriormente, Miller puede ganar alrededor de 12.000 libras esterlinas como creadora de contenido en OnlyFans y Pornhub.

Aunque Miller fue diagnosticada en el año 2011, las primeras señales de que algo no andaba bien comenzaron a llegar mucho antes: no solo luchaba para ingresar los tampones en su vagina, sino que también comenzó a tener problemas para llevar una vida íntima normal.

Su primera relación sexual, por ejemplo, se vio opacada porque, según ella, el aparato reproductor de su pareja “chocaba contra una pared”. Más tarde las piezas del rompecabezas al que no le hallaba forma se unieron y le mostraron que, en realidad, sus problemas estaban asociados a que tenía un útero doble, dos juegos de ovarios y dos vaginas completamente funcionales.

“Simplemente no sabía qué me pasaba. Sentí tanta ansiedad en torno al sexo: solo vivía con mi padre en ese momento, por lo que no tenía a nadie a quien pudiera acudir y preguntar en privado”, detalló la mujer, quien vive en Australia, para ‘The Mirror’.



Para ese momento Miller vivía en una granja remota, por lo que buscar en Google sus síntomas no era una opción. No fue hasta que se realizó un examen ginecológico en el Hospital de Mujeres y Niños de Adelaide, en Australia, que las respuestas llegaron a su vida: tenía útero didelfo.

De acuerdo con Mayo Clinic, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la práctica clínica, la educación y la investigación, el útero didelfo es una anomalía congénita rara en la que “el útero comienza a desarrollarse en forma de dos tubos pequeños”. En el caso de Miller, nació con dos vaginas, cada una conectada a su propio cuello uterino, así como dos úteros y dos juegos de ovarios.



El diagnóstico, lejos de ser un obstáculo en su vida, se convirtió en una oportunidad para que la creadora de contenido ganase dinero, explorara la faceta sexual -que tanta curiosidad le causaba- y, como si fuera poco, creara conciencia sobre su anomalía.

“La plataforma me ha dado la oportunidad de crear conciencia sobre el útero didelfo. Recibo tantas mujeres que me envían mensajes que lo han pasado peor. Algunos son completamente incapaces de tener hijos, lo cual es desgarrador. Creo que he tenido mucha suerte allí”, puntualizó para el diario citado anteriormente.



Y agregó: “Realmente no se siente como hacer trampa: tengo una vagina para trabajar y otra para jugar. Me ha valido la pena enormemente, porque la gente es muy curiosa, les encanta el hecho de que tengo dos vaginas. Puede sonar mal decirlo, pero eso puede sentirse increíblemente validador”.

Por lo general, el útero didelfo no produce síntomas graves. De hecho, muchas mujeres con doble útero pueden tener vidas sexuales, embarazos y partos normales, según Mayo Clinic. Este último fue el caso de Evelyn, quien logró concebir a sus dos hijos en su útero derecho: Andrew, nacido en 2020, y Georgia, quien llegó al mundo en 2021.



Las complicaciones en el parto no se hicieron esperar; sin embargo, Miller pudo dar a luz a dos bebés saludables.

