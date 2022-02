La industria de la belleza es de los gremios que más dinero mueve en todo el mundo y en el que muchas mujeres invierten, sobre todo en la estética de uñas. Hoy en día, es muy común ver mujeres con las uñas largas, pero ¿cómo lucirían si se dejaran crecer por casi 30 años?

Este es el caso de Ayanna Williams, una ciudadana estadounidense que batió el récord de las uñas más largas del mundo en 2017, registrando una longitud de 733.55 cm en ambas manos. Esto equivale al largo casi de un minibús.

Ayanna Williams aparece en el libro de los récords Guinness 2018. Es una mujer de 60 años que desde hace 23 años dejó crecer sus uñas y no se ha detenido. pic.twitter.com/iG8SaZFn5b — victoria leon villanueva (@vilevi7) October 7, 2018

Esta mujer dejó de usar cortauñas desde la década de los 90 con el fin de alcanzar el récord. Desde ese entonces, el cuidado de sus uñas se volvió una gran parte de su personalidad, ya que le dedicó bastante tiempo a fortalecerlas y pulirlas.



Según el portal web de los Guinness World Records, Williams afirmó que desde siempre se había interesado por la estética de sus uñas. Cuando era niña, le mostraba a su madre qué tanto le habían crecido y le pedía que le comprara esmaltes para poder decorarlas como ella quisiera.



Ayanna Williams corta sus uñas por primera vez en 28 años. Foto: World Guiness Records

Adicionalmente, la recordista declaró que tan solo en hacerse una manicura sencilla gastaba hasta tres frascos de esmalte y tenía que destinar 20 horas para ello.



También contó que cuando salía a la calle, varios niños se le acercaban anonadados por sus uñas y le preguntaba si eran reales.



Ante eso, ella les solía preguntar sus edades, a lo que generalmente le respondían que tenían entre 8 y 10 años. Ella les decía: “Estas uñas son mayores que tú, tienen 28 años”, una afirmación que siempre despertaba un rostro de asombro en los curiosos.

¿Cortó sus uñas?

Sin embargo, hoy en día ya no es así. En 2021, Ayanna Williams tomó la decisión de acudir con la especialista Allison Readinger, de Trinity Vista Dermatology, en Forth Worth, Texas, para que le cortara sus uñas.



En una entrevista con Guinness World Records, expresó que el trayecto que había tenido con sus uñas la enorgullecía mucho, pero creyó que ya era el momento de dejarlas ir y cortarlas.



Eso sí, siempre va a ser reconocida por haber logrado este singular reto.



Ahora, sus uñas son conservadas y exhibidas en el museo Ripley's Believe, en Orlando, Florida.

También aseguró en su momento que planeaba dejarlas crecer en un futuro, pero no del largo que las tenía. Ahora, habrán oficios que se le van a facilitar, esos que antes no podía hacer, como lavar los platos o tender camas.

#adios. Ella es Ayanna Williams, de #Texas es poseedora del @GWR de las uñas más largas en un par de manos (femenina) con 733.55cm y simplemente eligió darle un nuevo aire a su vida #wtf se las corto😱🤭con un esmeril después de 30años. pic.twitter.com/mu1nxipPKu — David Ed Castellanos (@dect1608) April 7, 2021

¿Es saludable dejarse crecer las uñas?

Los expertos recomiendan tener las uñas cortas. Foto: iStock

En el portal web ‘Efe Salud’, se habla de varias señales que pueden ayudar a identificar si la salud de sus uñas está en buen estado.



En cuanto a la forma, se debe verificar que la uña crezca recta, sin curvaturas en los bordes, no debe tener puntos ni surcos. Siempre debe tener una textura lisa, ya que, de no ser así, puede que haya complicaciones de salud que reflejan deficiencias de vitaminas en el cuerpo.



Con respecto al color, la uña debe ser del color de la piel. Si se torna de color verde o amarillo, puede haber presencia de un hongo. Si por el contrario la uña es muy blanca, puede indicar un padecimiento de diabetes o enfermedad en los riñones.



Siempre que planee dejar crecer sus uñas, tenga en cuenta estos aspectos para que este crecimiento se dé de manera sana. Si nota cualquiera de estas señales, se recomienda acudir con un especialista.



Sin embargo, según ‘Efe Salud’, los expertos recomiendan llevar las uñas cortas, ya que así se tiene menos probabilidades de acumular bacterias y contraer enfermedades.



Adicionalmente, se recomienda seguir una dieta rica en vitaminas y minerales para que sus uñas no solo tengan un buen aspecto y sean fuertes, sino para que también sean saludables.

