El pasado sábado, la actriz estadounidense Megan Fox eliminó su cuenta de Instagram tras publicar un video en el que se observaban unas cartas que se quemaban. Para muchos, lo curioso fue la descripción de la publicación, pues incluía un fragmento de la canción ‘Pray you catch me’ de la cantante Beyoncé, en la cual hace referencia a la infidelidad de su esposo, Jay Z.

El video despertó curiosidad en las redes sociales, donde miles de usuarios se preguntaban qué significaba esto para su relación con Machine Gun Kelly. Esto, debido también a que Fox eliminó todas sus fotos con su entonces pareja antes de cerrar su cuenta de forma indefinida.

Después de que Megan Fox eliminará todas sus fotos con Machine Gun Kelly de su Instagram y publicara un video de una carta ardiendo con la letra de la canción "Lemonade" de Beyoncé "Pray You Catch Me" donde habla de una infidelidad. Megan desactivo su cuenta de Instagram. pic.twitter.com/JMtpjMJppV — Indie 505 (@Indie5051) February 12, 2023

Ahora, los últimos rumores indican que el rapero, cuyo nombre real es Colson Baker, le habría sido infiel a la actriz de ‘Transformers’ con la guitarrista británica Sophie Lloyd, quien hace parte de su banda desde mayo de 2022. Sin embargo, ninguna de las partes ha confirmado lo sucedido y aún se trata de especulaciones.



En la última publicación de Instagram de Fox, un usuario le comentó: “Probablemente se involucró con Sophie”, refiriéndose a Machine Gun Kelly y Sophie Lloyd, a lo que la actriz jocosamente respondió: “Tal vez yo me involucré con Sophie”.

A pesar de esta interacción y la especulación, aún hay teorías de que la ruptura no es definitiva. La revista estadounidense ‘People’ reveló, gracias a una fuente cercana a Fox, que la pareja “está hablando y tratando de resolver las cosas”.



“Ella (Megan Fox) nunca ha sido una persona para tener citas casuales, está con él porque cree que es una relación a largo plazo. No va a solo rendirse con su relación”, afirmó la fuente a ‘People’.



Las versiones contradictorias que circulan en redes aportan poco para saber qué fue lo que realmente pasó, pero esto no les impedirá a los fanáticos seguir investigando para descubrir la verdad.



