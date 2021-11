'Has vuelto un infierno viajar': molestia de Carolina Ramírez con aerolínea

La actriz Carolina Ramírez, popular por participar en producciones como 'La hija del mariachi' y 'La reina del flow', recientemente le contó a sus seguidores acerca de un mal momento que vivió a causa de un servicio de una aerolínea.



Más específicamente, la actriz se quejó por la línea telefónica de Avianca, la cual, según ella, la había dejado en tiempo de espera por 45 minutos.



“Quiero que escuchen bien este sonido (pitidos) es el sonido de Avianca después de 45 minutos de estar esperando que me contesten. Gracias Avianca, has vuelto realmente un infierno viajar”, dijo Ramírez en una historia de Instagram.



Aunque en ese momento no especificó la razón por la que llamaba a la aerolínea, en otras historias contó que había logrado comunicarse con una persona de Aerolíneas Argentinas.



La inquietud que la actriz tenía era, aparentemente, si podía viajar con sus mascotas. Por el momento, la aerolínea no se ha pronunciado al respecto.



Cabe resaltar que la actriz tiene dos perros, 'María Guadalupe' y 'Cazzú', ambos adoptados, y una gata llamada 'Flora'.



Además, Ramírez, de 38 años, vive junto a su esposo Mariano Bacaleinik, un empresario argentino, en la ciudad de Buenos Aires. Aunque en ocasiones reside unos meses en Bogotá por cuestiones de trabajo.



Por otro lado, este caso se suma al del empresario Mario Hernández, quien el mes pasado se quejó con Avianca por un aparente cambio de precios en sus tiquetes.



"Avianca no me atendió a tiempo. El tiquete valía 6,7 millones, hasta hoy me atienden y me dicen que el tiquete cambió la tarifa a 10,7 millones. ¿Es culpa de ellos y yo tengo que pagar?", escribió el empresario en un tuit.



Sin embargo, un tiempo después aseguró que la compañía le había solucionado su inconveniente.

