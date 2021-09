La modelo en silla de ruedas de la Semana de la Moda de Nueva York

La modelo Aaron Rose Philip, de 20 años, sorprendió a los asistentes del New York Fashion Week, al desfilar con su silla de ruedas la colección de primavera-verano 2022 de Moschino.



La joven desfiló por el 'runway' con un conjunto amarillo de falda y crop-top, e hizo historia al convertirse en la primera modelo afro transgénero con discapacidad en desfilar en la semana de la moda de la Gran Manzana.



La mujer, oriunda de Antigua y Barbuda, fue diagnosticada con parálisis cerebral cuando era bebé; sin embargo, a pesar de tener que usar silla de ruedas de por vida no se detuvo en cumplir su sueño de desfilar en una gran pasarela de modas.



Aaron, que se describe a si misma como una persona no binaria, dijo en 2017 que el día que una agencia de modelaje se fijara en ella, iba a haber un gran cambio de inclusión en el mundo.



"Honestamente, cuando una agencia de modelos me descubra ¡se ACABÓ para todos! ¡Por todos ustedes me refiero al MUNDO! Es hora de inclusión / diversidad real amigos ¡Manos a la obra!", escribió en su cuenta de Twitter en ese entonces.



Así las cosas, en septiembre de 2018 Elite Model Management la contrató y desde aquel momento su carrera despegó, llegando a ser portada de revistas como 'Paper' y protagonista de campañas publicitarias de reconocidas marcas como Dove, Nike y Sephora.



"Vivir mi vida con autenticidad y ser vista profesional y personalmente como literalmente una chica negra en silla de ruedas del Bronx, y una adolescente que se está convirtiendo en mujer o lo que sea. Quiero que me vean igual. Quiero tener las mismas oportunidades que cualquier otra mujer en la vida misma. Quiero tener esas experiencias. Quiero tener normalidad", dijo hace un tiempo la modelo, según cita 'Vix'.



Aunque se trata de la primera mujer afro transgénero con discapacidad en desfilar en la Semana de la Moda en Nueva York, no es la primera en hacerlo en silla de ruedas.



En 2014 Danielle Sheypuk, quien había ganado el título de la Sra. sillas de ruedas New York, fue la primera modelo de pasarela en una silla de ruedas en la Fashion Week de la 'Ciudad que nunca duerme'. La joven desfiló para Carrie Hammer.



Tendencias EL TIEMPO