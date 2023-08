Con el pasar de los años se han creado historias fantásticas de seres superiores o mitológicos en diferentes lugares y civilizaciones del mundo. En la década de los 80 esto ocurrió en una región al sur de Chile, específicamente en la región de Aysén.

Los lugareños y varios turistas empezaron a hablar de una misteriosa isla, que aparece y desaparece constantemente y sin dejar ningún tipo de rastro, este misterioso y enigmático lugar se conoce popularmente como la ‘isla Friendship’.

También, los habitantes de las poblaciones cercanas donde en ocasiones se ha visualizado el misterioso lugar reseñan que los pobladores de la ‘isla Friendship’ no son personas normales, pues aseguran que es habitada por seres superiores y con grandes habilidades y conocimientos tecnológicos y medicinales.



De igual forma, mencionan a los diferentes medios de comunicación interesados en la extraña y desconocida isla que el primer contacto fue en los primeros años de la década de los 80, cuando de repente recibieron una comunicación radial proveniente de ese lugar.

Los pobladores mencionan que el contacto más impresionante con los ‘seres superiores’ que habitan en el desconocido y misterioso lugar fue el que tuvo el señor Ernesto de la Fuente, pues el hombre aseguró que fue invitado a la ‘isla Friendship’ y sus habitantes lo sanaron de un cáncer terminal del que padecía, esto ocurrió en el año 1989. Sin embargo, de la Fuente no pudo revelar la ubicación exacta del lugar y cuando intentó regresar no la encontró.

De la Fuente aseguró haber sido sanado del cáncer por los habitantes de esta isla: “tenían algo extraño, todos eran del mismo tipo. Sus expresiones en la cara te irradiaban paz”, contó en una entrevista para la televisión de Chile.



Investigadores chilenos han monitoreado la posible ubicación del lugar y han descubierto por medio de imágenes satelitales que esta aparece y desaparece de forma frecuente, sin dejar ningún tipo de rastros. El punto señalado como ubicación de la ‘isla Friendship’, es entre el archipiélago de los Chonos y el de Guaitecas, al sur de Chile.

El hombre que fue salvado milagrosamente en este lugar, falleció en el 2019, a los 79 años de edad, tras su muerte su familia reveló un escrito con nuevos detalles de su inolvidable y milagrosa visita a la isla.



“Vivía en una pequeña pieza de aproximadamente tres por tres metros, con una cama, una mesita con una terminal de computadora y una ventana al exterior. La temperatura era constante y de aproximadamente 20 °C, lo que para mí era un lujo, después de los fríos que estaba acostumbrado a sufrir en Chile. Tenía absoluta libertad de movimiento dentro de las instalaciones, las que eran cómodas y funcionales” indica el hombre en sus escritos.

"Casi todo se gobernaba por computación, lo que no era muy común en esos días de 1989, había una piscina climatizada, tres grandes invernaderos, salones con televisión satelital y otras comodidades que yo jamás me hubiera imaginado. Uno se encontraba con mucha gente en los pasillos, todo el mundo sonreía y nadie hablaba fuerte. No recuerdo haber visto una clínica u hospital” agrega.



En la actualidad la existencia de esta isla sigue siendo un misterio, pues los investigadores no han logrado dar con su ubicación exacta y hasta el momento no se conocen nuevos testimonios de contactos con los ‘seres supremos que allí habitan’. Los lugareños indican que el lugar ‘elige’ a las personas que quieren que lo visiten.

