La Miss Universo Sheynnis Palacios habló de sus complejos e inseguridades

El pasado sábado 18 de noviembre se realizó la edición número 72 del certamen que se llevó a cabo en El Salvador, donde Sheynnis Palacios, representante de Nicaragua, fue coronada como la nueva Miss Universo obteniendo diversos premios entre los cuales se encuentra la estadía en uno de los mejores apartamentos de New York.



En una entrevista realizada por 'Televisa', la reina de belleza dejó ver su lado más vulnerable, ya que relató que también ha tenido diversas inseguridades y complejos debido a los estereotipos de belleza impuestos en la sociedad.

¿Cuáles son las inseguridades de la Miss Universo?



La periodista que se encontraba con Sheynnis Palacios le preguntó: “A pesar de ser Miss Universo ¿Tienes inseguridades?”, a lo cuál la modelo respondió: “Sí, por supuesto, durante muchísimo tiempo yo tuve muchas inseguridades. Primero con mi altura, porque en mi país no es normal que midas 1.77 m a 1.80 m”.



Al parecer, no es común encontrar personas con esa estatura, por ello una persona con esas medidas ya se considera “bastante alta”, lo que hacía que recibiera ciertos comentarios: “Era típico que me dijeran: ‘Ay, ¿Cómo está el aire arriba?’ o ‘No te hagas al lado mío, mejor haste en la esquina’. Eso me acomplejó muchísimo”.



Añadió que otra de las inseguridades que tenía era causada por su tono de piel morena. Según Palacios, este complejo provenía de su infancia, cuando estaba en el colegio en donde solía compararse con las demás compañeras que tenían tez blanca.



“En el colegio había muchas niñas que eran más claritas que yo, entonces yo decía: ‘No se juntan conmigo porque tengo el color de piel así’. Pero luego conseguí a una mejor amiga que amo. Ella me quiso tal cual, más allá de cualquier color”.



Luego, explicó que no creía que fuera una víctima de la discriminación, ya que considera que fue algo parecido al autosabotaje, pues pensaba que los demás la podrían rechazar por eso, pero realmente no lo hicieron.



Sin embargo, aclaró que ahora su perspectiva sobre esto ha cambiado y que ama su color: “Ahora lo amo. Siento que como mujer hay muchas inseguridades. Debo admitir que cuando me empezaron a salir estrías en mi cuerpo era como ‘¿Por qué? No, yo quiero tener la piel perfecta”.



Y finalizó su mensaje con lo siguiente: “La piel pasa a segundo plano, o sea, somos perfectamente imperfectos, eso es lo que hace también que la vida sea tan bonita, que tenga sube y baja, que haya relieve, porque cuando algo es plano, es totalmente monótono”.

@telemundo ¿Cuáles son las inseguridades de la nueva #MissUniverso Sheynnis Palacios? 👑Ella misma se lo revela a Andrea Meza 👇 ¿Te identificas con ella? ♬ original sound - Telemundo

