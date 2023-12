En medio de un enojo, Andrea Valdiri reveló cuánto cobra por publicidad

Andrea Valdiri se ha convertido en una de las creadoras de contenido más famosas de Colombia, por esto, hay quienes están muy al pendiente de los detalles de su vida personal y esto suele desatar odios y amores.

La barranquillera se separó hace unas semanas de Felipe Saruma, tras año y medio de haberse dado el “sí, acepto” en el altar en la Semana Santa del 2022.



(Le podría interesar: Andrea Valdiri se robó las miradas con vestido en evento de su hija).

El día que firmaron los papeles de divorcio, ambos publicaron videos a través de sus redes sociales para exponer que, a pesar de ya no estar juntos como pareja, todo entre ellos está bien e incluso seguirán trabajando de la mano en diferentes proyectos.



De inmediato, las críticas para Andrea no se hicieron esperar y, en estas, la señalaban como la responsable de que la relación no funcionara.

Andrea Valdiri reveló cuánto cobra por publicidad

Tantos han sido los mensajes negativos que le llegan, que ‘La Valdiri’ decidió responder a todos esos comentarios con una serie de videos subidos a las historias de su perfil de Instagram.



(Lea también: ‘Es una bruja’: Yina Calderón le cantó la tabla a Andrea Valdiri).



Por un lado, reveló que no vivía con Saruma desde agosto y fue hasta ahora que tomaron la decisión de separarse. Seguidamente, hizo mención de las críticas que le hacen por mostrarse ligera de ropa, agregando que es su trabajo y le deja buenas ganancias.

“Mucha gente me decía ‘está pasada de moda’, ‘tiene que mostrar el cul(...) para poder vender’. Eso es ‘marketing’ y si yo estoy tan pasada de moda y cobré 120 millones de pesos por mostrar mi cul(...), al menos el mío vale. Yo cobro, pero usted lo muestra gratis”, así fue como la creadora de contenido se desahogó ante los ‘haters’.

Cabe destacar que la publicidad a la que se refiere Andrea Valdiri es una en la que usó lencería roja para promocionar una página de venta de vehículos para esta Navidad. Uno de los detalles que allí llamó la atención es que su busto fue tapado con un enorme listón del mismo color.



(No deje de leer: ¿Andrea Valdiri habría puesto los 'cachos' a Felipe Saruma con cantante? Crecen rumores).

La publicación superó los 500 mil ‘me gusta’ y hubo reacciones como: “Espectacular”, “Santo padre ¡Wow!”, “Mucho cuerpazo”, “Ella ganándose sus 120 millones de pesos y la gente sufriendo” y “Mi amor excelente te ves hermosa”.

¿Cómo es ser la señora Colombia?

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Se conoce cuál será la trama de ‘Pedro, el escamoso 2’: vuelve en el 2024

Las tres rutinas de salud de Dakota Johnson para vivir sana y en bienestar

La reacción de David Ospina al conocer al bebé de su hermana Daniela