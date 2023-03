Luisa Fernanda W una de las influenciadoras más conocidas por los colombianos, pues fue una de las pioneras en este gremio, además, esta industria le ha traído muchos beneficios. Ella se caracteriza por ser una persona abierta y opinar de cualquier ámbito en sus redes sociales, mostrándose tal cual es.



Gracias al mundo del internet pudo incursionar en otras áreas, como por ejemplo el de volverse cantante y hasta empresaria, siendo reconocida por sus videos, pero también por la venta de cosméticos y comida.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno una de las parejas más queridas de la farándula colombiana. Foto: Instagram: @luisafernandaw

Por su forma de ser ha podido cumplir todos sus sueños, pero esto no quita que Luisa no esté en el ojo de la crítica, ya que ha sido señalada en varias ocasiones por comentarios o actitudes que no le han gustado a más de una persona.



Recientemente, Luisa visitó uno de los restaurantes más llamativos, puesto que el dueño de este es el ‘Conejo Malo’, más conocido como Bad Bunny. La influenciadora colombiana no ha parado de recibir malos comentarios, porque, al parecer, gastó una gran cantidad de dinero en este lujoso restaurante.



En las imágenes que se pudieron observar en su Instagram, se vieron una gran cantidad de platos y cócteles que la creadora de contenido probó, dejando al ojo público la vida de lujos que lleva no solo ella, sino también su esposo ‘Pipe’ Bueno.

Luisa dio su opinión sobre el restaurante, manifestando que es un lugar hermoso, debido a su decoración y todos los espacios que se encuentran en él, pues para la paisa son muy bonitos y fabulosos.



“Lo que más me encantó del sitio es que algunos platos tienen historia y como pueden ver en el video, la presentación es fantástica. Honestamente, para mi gusto, nada malo que decir de este lugar”, dijo en su Instagram la famosa colombiana.



Por último, la creadora de contenido reveló cuánto fue el gasto que hizo en su visita al restaurante de Bad Bunny. En su video mostró que la suma se acercaba a los 1.336,60 dólares (aproximadamente $6.500.000 en pesos colombianos) detonando los comentarios en sus redes en los que algunos detractores la criticaban y sus seguidores la apoyaban. "La que puede, puede”, “Gastar dinero en ti no tiene nada de malo, más si es en comida”, escribieron los internautas.



Las críticas no pararon de llegar, pues para muchas personas gastar una suma cercana a los 6 millones de pesos, puede ser algo dispendioso y muy pocas se pueden dar el gusto de poder hacer lo que hace la famosa influenciadora colombiana.

“No era necesario decir cuánto pagó”, “No es envidia, pero ese dinero y tantos niños aguantando hambre”, “Yo creo que a la hora de salir toda esa comida, huele a rosas y lo peor, tantos niños aguantando hambre”“Lu, con eso que pagaste, terminaría yo mi casa”, son algunos de los comentarios.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO