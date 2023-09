Freddie Mercury nació el 5 de septiembre de 1946, en Stone Town, Tanzania, fue un cantante y compositor que logró alcanzar la fama mundial al ser parte de la banda de rock Queen, en la cual él era el vocalista principal, y falleció el 24 de noviembre de 1991.

Dentro de las canciones más famosas del icónico intérprete se encuentran ‘I Want to Break Free’, ‘Another One Bites the Dust’, ‘We Will Rock You’, ‘We Are The Champions’, ‘Love of My Life’, entre otras.

Por años ha sido recordado por su voz y las puestas en escena que brindaba no solo en escenarios, sino en sus videos musicales. Tanto así que le han realizado diferentes homenajes y continúa siendo uno de los más grandes referentes en el género musical.

Por esto, es que los artículos que en algún momento utilizó Freddie Mercury tienen un gran valor, no solo sentimental por parte de sus fanáticos, sino también, por los importantes números en los que se venden sus objetos personales.

Este era el precio del peine de Freddie Mercury

En Londres, una casa de subastas llamada Sotheby’s lanzó a la venta más de 1.500 objetos que pertenecían al cantante, entre estos se encontraba el peine que usaba para su bigote, artículo que es originalmente de la joyería y orfebrería de lujo Tiffany & Co.

Este tenía el precio inicial entre 495 y 745 dólares (1´951.171 y 2´936.611 pesos), sin embargo, su comprador realizó una oferta mucho mayor a la que se estimaba que recogería la subasta con este accesorio, ya que fue vendido por 189.000 dólares (774´952.950 pesos colombianos), por el momento el nombre de la persona que lo adquirió sigue en el anonimato, esto según ‘El Universal’.

De acuerdo con ‘France 24’, los artilugios fueron ofrecidos por la amiga y ex prometida del cantante, Mary Austin, quien “ha vivido con la colección y la ha cuidado durante más de tres décadas“, afirmó Gabriel Heaton, especialista en libros y manuscritos de Sotheby's.

También, afirmó que Mercury “no estaba interesado en tener un museo de su vida, pero amaba las subastas. Austin cree que al artista le habría encantado esta venta”.

En la venta se encontraban objetos curiosos como un juego de Scrabble de viaje, un broche de Cartier, un reloj victoriano decorativo, un piano, sus apuntes sobre las diferentes ideas que tenía para sus canciones más icónicas, kimonos, el traje que usó en el video ‘We Are The Champions’, entre otros.

Según el medio citado anteriormente, el dinero recaudado se dirigirá a las fundaciones ‘Mercury Phoenix Trust’ y ‘Elton John AIDS Foundation’, las cuales están involucradas en la lucha contra el Sida, enfermedad que causó la muerte de Freddie Mercury.

El piano de Freddie Mercury, subastado por 2 millones de dólares

