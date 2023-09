La exreina de belleza Gabriela Tafur logró que casi 300 estudiantes de Stanford la acompañaran en una travesía por tres de los lugares más emblemáticos del país.



Bogotá, Medellín y Cartagena fueron los destinos que la modelo eligió para ser la anfitriona de un viaje en el que pretendía mostrar varias tradiciones de Colombia.

En marzo, la modelo anunció que había sido aceptada en la Universidad de Stanford en California para estudiar un máster en Administración de Negocios.



Con un emotivo mensaje, la colombiana compartió a través de sus redes sociales la feliz noticia de pertenecer a una de las instituciones de educación superior más prestigiosas del mundo.



"Meses y meses de esfuerzo, noches sin dormir, estrés, lágrimas, sacrificios, ganas de tirar la toalla y de estar constantemente tentada a rendirme. Meses teniendo un hueco en el estómago, poniendo mis capacidades en juicio, estando preparada para lo peor, pero siempre deseando lo mejor.



Y agregó: "Hoy, por fin, después de tanta espera, recibo la noticia más emocionante y esperada: mi meta (y sueño) se cumplió. El trabajo duro y el esfuerzo sí pagan. Oficialmente haré parte de la clase 2025 de Stanford GSB y no me cabe el corazón en el pecho. GSB: 'here I come'”, escribió en su Instagram.

Después de su aceptación, la modelo y abogada emprendió rumbo a los Estados Unidos para formalizar su matrícula e iniciar esta nueva etapa de su vida.

La gran rumba

A través de su cuenta de TikTok , Tafur reveló cómo fue el itinerario del viaje en términos generales entre la capital, Medellín y Cartagena.



Durante 10 días, los extranjeros hicieron varias actividades en las que lograron disfrutar de charlas, caminatas, paseos en lancha por el mar y hasta de una excursión en parapente. No obstante, y como era de esperarse la fiesta no pudo faltar en cada lugar.



A su llegada a Bogotá, la exreina y sus compañeros estuvieron en Andrés Carne de Res gozando de su primera celebración en el país. Allí cenaron y festejaron su bienvenida.



Después partieron a Medellín, donde les tenían preparada una fiesta temática de la ciudad, en la que fueron testigos de algunas tradiciones paisas como la Feria de la Flores y sus silleteros.

Tras visitar Guatapé, hacer el graffiti tour y bailar en chiva, los viajeros partieron a su último destino a la ciudad amurallada, donde la presentadora del 'Desafío The Box', les tenía una rumba en la playa.



Alli bailaron a la orilla del mar hasta la noche, cuando toman un catamarán para su última celebración vestidos de blanco y cerrando con broche de oro la gran travesía, junto su novio, Estaban Santos.



"Tomamos un catamarán que terminó en la última fiesta de todo el paseo, una fiesta blanca, inspirada en la música colombiana donde todo el mundo bailó cumbia, incluso Esteban", dijo Tafur en el video de TikTok.

Aunque el viaje fue hecho el pasado agosto, no fue hasta el 25 de septiembre, que la colombiana compartió los detalles a fondo de la excursión que planeó para sus compañeros, que según ella se fueron enamorados del país.

La nueva vida de Gabriela Tafur

