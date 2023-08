En el siempre intrigante mundo de las relaciones sentimentales de las celebridades siempre generan comentarios y críticas. Yina Calderón, conocida por su presencia en redes sociales, ha vuelto a ocupar titulares, pero esta vez no por sus habituales controversias.



En cambio, fue la reacción de su madre al conocer el nuevo noviazgo del cantante Jhonny Rivera y Jenny López. Calderón se encargó de difundir el audio en el que le contaba su tristeza en sus redes sociales.

La noticia sobre la relación amorosa entre Jhonny Rivera y Jenny López ha causado un impacto en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esta ha generado una variedad de respuestas que van desde elogios hasta críticas.

Sin embargo, en esta ocasión quien se llevó el protagonismo fue Merly Ome cuando comentó sobre cómo le había caído la noticia de la nueva pareja. En Instagram, la creadora de contenido expuso a su madre en sus historias.

“Estoy más triste Yina, ayer me pegué una llorada. Imagínese que presentaron a don Jhonny Rivera con su novia, una niña más bonita y usted sabe que yo vivía enamorada de don Jhonny, bueno, vivía no, vivo enamorada de don Jhonny. Yo hubiera querido que ustedes fueran sus hijastras, pero ya no, ya lo perdimos, mami. Me pegué una llorada, hasta me tomé unos tragos”, dijo en el audio que le envió a su hija.



La influencer escribió "Qué pecado como mamá", etiquetando al cantante y poniendo un emoji de risa ante la sorpresiva respuesta.

Sin embargo, esta no era la primera vez que Ome hablaba sobre el cantante, ya que en videos anteriores de Calderón había comentado que si su mamá pudiera pedir un deseo "pediría una noche de pasión con don Jhonny Rivera".

Aunque en el video se le ve apenada por el comentario de su hija, luego dijo que "de ñapa, le echaría arequipe en las brevas". Desatando risas y más comentarios al respecto.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

