Al igual que su hija, Vibiana Tejeiro es bastante activa por sus rede sociales. recientemente, la empresaria llanera estuvo en sus rede sociales respondiendo a una pregunta que realizaban sus seguidores, "¿eres celosa?".

Vibiana Tejeiro ha tenido tres largas relaciones amorosas en su vida: la primera con el papá de Lina y Andrés, que tuvo una duración de unos cuatro años, otro posterior de 16 años y la más reciente que fue de siete años.



Frente al cuestionamiento, Vibiana asegura que el origen de los celos es la inseguridad, "Les voy a explicar mi teoría. Bueno, si yo tengo mi pareja, me falló una vez y lo perdoné, me falló dos veces y lo perdoné, me vuelvo una mujer insegura y celosa porque, además, tengo pruebas, ¿cierto?, ¿pero dónde está el fallo? en haber perdonado, es que ni en la primera, ahí de una hay que cortar".



Lina Tejeiro afirma que su padre, Manuel Eduardo González, y su madre se llevan bien a pesar de que ya se ha dado por terminada su relación amorosa.

