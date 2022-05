Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia, ha crecido en frente de los ojos de los colombianos. La popular creadora de contenido que cuenta con más de cinco millones de seguidores en las redes sociales, mantiene al tanto a sus fanáticos de lo que pasa en su vida.



Esta vez fue su mamá, Martha Cecilia Rojas, la que enseñó una parte hasta ahora desconocida de Daneidy. La fotografía publicada en su historia de Instagram tiene de protagonistas a las dos.



En la imagen aparece ‘Epa Colombia’ usando una gorra hacia atrás, brackets y un estilo de cejas muy diferente al que le conocemos hoy en día. La influencer se puede ver usando un buzo gris y abrazando a su mamá.

'Epa Colombia' y su mamá mantienen una relación cercana. Foto: Instagram: @martha.c.rojas6

En la publicación, Martha Rojas escribió “Mi linda chica”, refiriéndose a su hija. Según los datos que aparecen debajo, fue publicada por primera vez en mayo de 2016, hace seis años.



A pesar de que Martha tiene su cuenta de Instagram privada, cuenta con más de 90.000 seguidores. La foto fue replicada por los fanáticos de la creadora de contenido que comentaron en redes sociales sobre el cambio de Daneidy. Lo que más llamó la atención fue el poco tiempo que ha pasado entre la fotografía y la actualidad.



Recordemos que ‘Epa Colombia’ se ha convertido en los últimos años en una exitosa empresaria, con su propia marca de productos para el cabello, negocios y propiedades.



La relación entre madre e hija

Según lo que ha dicho Daneidy en otras oportunidades, su mamá es una de las personas más importantes de su vida. Tan solo hace dos semanas, ‘Epa’ le obsequió a su madre un carro último modelo Jeep Wrangle. El regalo hizo parte de las celebraciones del Día de la Madre. En redes, Barrera mostró el proceso de la compra.

Además de la camioneta evaluada en más de 200 millones de pesos, ‘Epa Colombia’ fue noticia cuando en el 2021 le regaló una casa de dos pisos y un garaje a sus papás. En ese momento, la influenciadora subió a sus redes sociales una publicación agradeciendo a sus seguidores por el apoyo:



“Ay amiga, algo súper importante que te quería decir: amiga que me cambiaste la vida de una manera increíble. Me permitiste darle a mi mamá y mi papá una casa en el norte para que viviera mucho más tranquilo. Me permitiste dar muchos regalos, ayudar a las personas que lo necesitaban, inspirar a muchas mujeres” concluyó Epa.

