Fotos: la vida de lujo de las hijas gemelas de Julio Iglesias a sus 20 años

Sin duda alguna si hablamos de uno de los cantautores más reconocidos de todos los tiempos, tenemos que referirnos a Julio Iglesias. El español es considerado como el músico de habla hispana que más ha vendido discos en toda la historia, según el libro de los Guinness Récords, pues ha acumulado más de 300 millones de copias vendidas.



(Le puede interesar: La vida de lujos que le espera a James Rodríguez en el Al-Rayyan de Catar).

Facebook Twitter Linkedin

El cantante español Julio Iglesias. Foto: AFP

Está casado con la ex modelo holandesa Miranda Rijinsburguer con quien lleva 30 años de unión desde 1991. Un matrimonio del que nacieron cinco de sus nueve hijos. Miguel Alejandro, Guillermo, Rodrigo y las gemelas Victoria y Cristina Iglesias.



Estas últimas se han vuelto tendencia en las redes sociales por no guardarse nada y mostrar la lujosa vida que llevan gracias a ser las hijas de uno de los músicos más exitosos de la historia. No es para menos, pues el cantante ostenta una fortuna de 1.000 millones de dólares (3,8 billones de pesos), según información del diario ‘El Clarín’.



Una fortuna que lo posiciona en el puesto número 70 de españoles más ricos del mundo.



Le mostramos algunos matices del estilo de vida que llevan las hijas gemelas del compositor, que hoy cumple 78 años de edad.

Victoria y Cristina ya tienen 20 años. Sus fotos en Instagram dejan ver un estilo de vida envidiable, pues a quien no le gustaría ir de país en país hospedandose en los mejores hoteles, comiendo en los mejores restaurantes y comprando en las casas de moda más prestigiosas del mundo.

Las dos esperan abrirse un espacio en el mundo de la moda igual como lo hizo su madre. En el 2019 fueron invitadas a la prestigiosa MET Gala organizada por la afamada diseñadora y directora de la revista 'Vogue' Anna Wintour. El diseño de sus vestidos fue creado por la casa de moda de Oscar de la Renta, quien entre otras cosas, fue muy cercano a Julio Iglesias.



(Puede leer: ¿La compraría? Esta es la comida más cara en todo el mundo).

Por otro lado, se han estado inmiscuyendo en el mundo académico, pues ambas están preparando su futuro en universidades de Nueva York, hasta ahora desconocidas. Según el tabloide ‘El Economista’, Cristina desistió de su sueño de ser agente del FBI, por estudiar diseño de interiores y economía.



Victoria se prepara para ser modelo de las mejores pasarelas del mundo, algo que ya hizo con creces su madre Miranda Rijnsburger.

Son deportistas aficionadas, pues practican equitación en los caballos de la mejor raza. Son unos ejemplares magníficos con pelajes brillantes y con una altura prominente.

En sus redes sociales intentan promover la adopción de animales y se les ha visto visitando resguardos en donde se toman fotos para incentivar a sus seguidores a que se concienticen con la situación de vulnerabilidad en la que viven perros y gatos abandonados.



(También: ¿Cuál es la personalidad de los integrantes de ‘BTS’?).

Se desconoce la relación que llevan con su padre, sin embargo, se les ha visto en redes sociales felicitándolo en fechas especiales como el día del padre y sus cumpleaños. Las gemelas han estado viviendo en diferentes partes del mundo, por lo que las mudanzas parecen ser una rutina normalizada en la vida de opulencia en la que viven.

Más noticias

Esto cuestan los productos de 'El Industrial', el café de Carla Giraldo

Hombre murió luego de un golpe con un celular que le lanzó su novia

La Voz Senior: así fue la presentación de un actor de 'Pasión de Gavilanes'

Tendencias EL TIEMPO