¿La Llorona en Chía? Humorista revela aterrador video en su cuenta de TikTok

Según el folclor hispanoamericano y las historias que cuentan los colombianos, ‘La Llorona’ es un fantasma que acecha las tierras de Latinoamérica en busca del alma de sus hijos, a quienes ahogó, o quienes murieron, dependiendo de la versión de la historia.



(Lea también: Revelan el lugar donde estaría la tumba de la llorona: queda en un pueblo de México).



Es un personaje tan importante en la historia de la región latina que una de las canciones más icónicas de la cultura mexicana la tiene a ella como protagonista, aunque algunos han puesto en duda la relación entre la leyenda y la mujer de la canción.

Pero aún hoy en día hay personas de toda Latinoamérica que dicen haber visto el alma en pena de La Llorona en sus pueblos natales, o cerca de sus casas.



El pasado 23 de enero, el humorista Rosendo Cuysabor, del dúo ‘Los Trovadores de Cuyes’, publicó en su cuenta de TikTok un aterrador video en el que compartió con sus seguidores una experiencia que vivió “una persona muy cercana a él”.



“Sobre este tema yo soy muy escéptico, pero lo quiero compartir con ustedes porque tengo muchas dudas”, explicó el comediante, fuera de personaje y muy serio.



“El esposo de mi hermana trabaja en una empresa, y es amigo del guardia de seguridad. Esa empresa queda en Chía. Por ahí queda un ancianato, cerca pasa un río, y se supone que allá asustan”, dijo ‘Rosendo’. “Ellos ya se acostumbraron a esos sustos, pero hace tres días él vio algo que se sale de lo común. Él grabó unos videos, y yo quiero compartirlos con ustedes para que me den su opinión”, agregó.



(Puede interesarle: Mitos y leyendas de Colombia, conozca las historias más perturbadoras en Halloween).



En el primer video se ve un cuerpo blanco, que asemeja una manta, deambulando por la oscuridad de la noche, mientras se escuchan a los perros del sector ladrando desesperadamente. En el segundo video, además, se escuchan los quejidos del ente, que, por su voz, parece ser femenino.



“Agradecería si hay expertos que me expliquen qué puede ser, me causa mucha curiosidad. (...) Me gustaría saber si son reales o si son un montaje, o alguien que se está haciendo el chistoso de ir a asustar al señor”.

(De interés: ¿Por qué las películas de terror tienen efecto en la salud de las personas?).



Los comentarios se llenaron de internautas asustados que compartieron su opinión: “Yo esperando que saliera con algo chistoso y ahora no voy a poder dormir”, “Es claramente La Llorona, dice ‘ay, mis hijos’”, “Rosendo, en el llano captamos ese mismo sonido hace poco, en la finca de un familiar. Sin duda es la famosa Llorona”, y “Los perros lo sienten… Se ve muy real”, fueron algunos de los comentarios.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

¿Cuál es el mejor lugar de la casa para que los perros puedan dormir?

Mujer brasileña se 'casó' con muñeco de trapo, asegura que tuvo mellizas: 'Es muy duro'

Microsoft: ¿cómo puede usar su IA Copilot en un computador Mac? Le contamos