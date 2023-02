Kira Archuleta, una joven estadounidense de 24 años, no solo ha tenido que cargar con los síntomas propios de la afección cutánea que padece, sino también con los apodos malintencionados, los comentarios negativos y el acoso por parte de los usuarios, quienes han decidido llamarla ‘Freddy Krueger’, en honor al aspecto del personaje malvado de la serie de películas ‘A Nightmare on Elm Street’.



A través de su cuenta de TikTok, Archuleta ha decidido dejar a atrás el anonimato para mostrarse tal cual es: una joven que, desde hace algunos años, ha venido luchando contra la hidradenitis supurativa, una enfermedad crónica de la piel que causa protuberancias dolorosas, parecidas al acné.

"Quiero que otros guerreros sepan que no están solos. Dolor constante, ansiedad, noches sin dormir, depresión, me sentí repugnante por años. ¡Solo quiero ser normal! La hidradenitis supurativa no es contagiosa, a pesar de que la gente siga siendo tan rápida para juzgar”, señaló Kira en uno de sus videos, al tiempo que dejaba al descubierto las cicatrices en su cuerpo causadas por la enfermedad que la aqueja.

Según relató en diálogo con el periódico británico ‘The Mirror’, fue diagnosticada oficialmente a los 17 años. Aunque nunca había oído hablar de la afección antes, no tardó en pasarle factura: el dolor le hizo imposible seguir estudiando de manera presencial y, a su vez, la llevó a renunciar a su trabajo en la panadería de un supermercado. Pronto pasó de ser una joven promedio, que creía que estaba siendo afectada por las hormonas, a luchar contra el dolor y, lo más importante, contra las críticas.



“Me sorprendió, nunca había oído hablar de eso antes. No solo tenía heridas, manchas o lesiones, eran agujeros reales en mi cuerpo. Podías meter una mano entera en algunos de ellos”, detalló Archuleta para el diario británico citado anteriormente.



Kira contó que a pesar de no tener antecedentes genéticos de la enfermedad, comenzó a extenderse a áreas como la cara, los senos y la ingle. Cuando menos lo esperó, llegó hasta los muslos, lo que le impidió seguir desarrollando algunas de sus actividades diarias como, por ejemplo, trabajar. No solo tuvo que renunciar al softball -que solía jugar en la escuela-, sino también a su independencia.

A los 20 años, la cama se convirtió en el segundo hogar de la joven. Desde bañarla hasta limpiar sus vendajes en el día y la noche, su madre tuvo que hacerse cargo de todos sus cuidados. Hasta que, después de 10 meses, la preocupación se antepuso a la agonía y decidió internar a Kira en un hospital, en el que le suministraron antibióticos y fentanilo por vía intravenosa.



De acuerdo con lo que dijo a ‘The Mirror’, después de salir del hospital a Kira le recetaron doxiciclina para los brotes y, actualmente, está comenzando con humira, que comúnmente se utiliza para tratar la artritis reumatoide en adultos. Aún así, pese a que está tratando de tener una vida plena, no ha podido deshacerse de las críticas y los apodos, como el de ‘Freddy Krueger’.



En diálogo con el periódico citado dijo: “Tuve miedo de mostrar mi cara durante tanto tiempo, porque la sociedad me decía que era fea. La gente como yo se siente rechazada y obligada a esconderse”.

Las cicatrices visibles en su rostro, muslos, senos y axilas no le han impedido a Kira usar sus redes sociales para compartir su proceso y, lo más importante, enviar un mensaje de resiliencia a todos aquellos que se han atrevido a ofenderla. “Para las personas que vienen a mi página llamándome ‘Freddy Krueger’, pero poco saben que he soportado años de dolor mental, físico y emocional de la hidradenitis supurativa. Sus palabras jamás podrán romperme”, escribió en uno de sus clips, que acompañó con la canción ‘Unstoppable’.



De acuerdo con MedlinePlus, el servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, la hidradenitis supurativa es una enfermedad crónica de la piel que causa protuberancias dolorosas. Estas últimas se forman porque los folículos pilosos se tapan, lo que atrapa las bacterias, provocando inflamación y su ruptura.



Entre los síntomas de esta afección se encuentran pequeños puntos negros en pequeñas áreas de piel y bultos dolorosos, rojos, que se agrandan y se abren. “Esto causa abscesos que drenan líquido y pus. Pueden picar y tener un olor desagradable”, explica la página.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO