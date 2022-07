‘La Liendra’ ya tiene acostumbrados a sus seguidores a sus características anécdotas que sube a sus redes sociales. En esta ocasión, mostró un percance que tuvo mientras iba a desayunar.



En una serie de historias en su cuenta de Instagram, publicó que infortunadamente el conductor que lo estaba llevando tuvo un problema. En las imágenes se puede ver que el creador de contenido se encontraba con Dani Duke y dos personas más.



Según el relato de Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’, todo empezó cuando iban a bordo de un carro que se estrelló. Inmediatamente los dos conductores empezaron una discusión que quedó grabada en las redes del influenciador.



El dueño del otro vehículo se mostró molesto por el error del Uber y empezó a reclamarle por los daños. Ante esto, ‘La Liendra’ quiso ayudar a su acompañante.



"El otro pana del carro estaba muy bravo y el del uber de nosotros estaba muy aburrido y triste” escribió el creador de contenido en una historia.



Mientras tanto continuaba el altercado entre las partes involucradas. ‘La Liendra’ no dudó en ayudar a resolver la situación para poder irse lo antes posible y seguir con su camino.



"Vi que el pana no tenía cómo responder entonces le pagamos el choque para que siguiera trabajando y nos llevará a desayunar, que el hambre era mucha” señaló.



En el video aparece el influenciador entregando 200 mil pesos al conductor del otro vehículo para saldar los daños.



La elección de ‘La Liendra’



En días pasados, en redes sociales se volvió viral un video del famoso escogiendo entre su novia y Cristiano Ronaldo. Al final se decidió por el astro del fútbol, lo que no le gustó mucho a Dani Duke.



“Uuuy, esta es dura, es que yo no te quiero hacer sentir mal, es que no, ¿Cuántos millones de dólares tienes tú, cuántos balones de oro?” manifestó el influencer.



La respuesta causó risa entre los fanáticos que aplaudieron la honestidad de ‘La Liendra’. Sin embargo, también recibió críticas por no priorizar a su pareja.

